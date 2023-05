Pronostic Laval Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne enfonce Laval

De retour en Ligue 2 après plusieurs saisons de National, Laval avait réalisé une première partie de saison intéressante. En revanche, la donne a totalement changé depuis la reprise, car le club mayennais souffre. La perte de l’excellent milieu de terrain Maggiotti sur blessure lors de la trêve a été préjudiciable au regard de l’importance du joueur corse dans les résultats de son équipe. À force d’enchaîner les mauvais résultats, Laval est tombé dans la zone de relégation. Le club mayennais avait notamment connu une terrible série de 7 revers consécutifs de fin février à mi-avril. Conscient de la gravité de la situation, Laval a récemment rebondi à domicile en disposant de Sochaux (2-1) et le week-end dernier de Bastia (2-1), avec tout de même une défaite à Guingamp entre-temps (3-1). Dans ce match de prestige face à l’ASSE, Laval compte sur le soutien de son public pour accrocher une 3e victoire de rang à Le-Basser.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, l’AS Saint-Étienne doit certainement regretter sa première partie de saison et quelques mauvais choix de recrutement. Les dirigeants foréziens ont profité de la coupure du Mondial pour renforcer le club à des postes clés, comme celui de gardien de but, où Larsonneur apporte beaucoup de sérénité. De plus, la vraie trouvaille stéphanoise vient de Niels Nkounkou qui brille à chaque sortie. Le piston gauche a signé 6 buts et 6 passes depuis son arrivée dans le Forez. Renforcé par ces arrivées, Saint-Étienne est passé de la dernière place à la 10e. Actuellement, les Verts comptent 9 points de plus que le premier relégable qui n’est autre que Laval. Quasiment assuré de rester en Ligue 2, Sainté veut finir en beauté pour préparer l’exercice prochain. Le week-end dernier, les hommes de Laurent Battles nous ont gratifiés d’un superbe match face à Guingamp. Dans une rencontre très ouverte, les deux formations se sont rendu coup pour coup. Menés au score, les joueurs du Forez ont renversé le score dans les 10 dernières minutes par Cafaro et Wadji, très bon dans un rôle de joker (3-2). Une 4e victoire sur les 6 dernières journées pour Sainté. Sur sa lancée, Saint-Étienne devrait être en mesure de s’imposer à Laval et décrocher ainsi officiellement son maintien.

► Le pari « Victoire Saint-Étienne » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Laval Saint-Etienne :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Laval Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Timothée Chalamet fête la victoire de l’ASSE