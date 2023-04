Pronostic Juventus Sporting : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Juventus fait le taf face au Sporting

Ces quarts de finale de la Ligue Europa confirment l’excellente santé des clubs italiens sur la scène européenne, puisqu’en plus des 3 équipes présentes en quarts de finale de la Ligue des champions, la Serie A est représentée en C4 avec la Fiorentina, et en Ligue Europa avec la Roma et la Juventus qui reçoit le Sporting. La Vieille Dame avait commencé son périple européen en Ligue des champions où elle avait fini en troisième position de son groupe derrière le Benfica et le PSG. Contraints de disputer un 16e de barrage, les Turinois se sont défaits du FC Nantes (4-1 en cumulé). Au tour précédent, les Bianconeri ont une nouvelle fois fait valoir leur solidité pour remporter les 2 manches face à Fribourg (0-3). En plus de disputer ces quarts de finale de l’EL, la Juve est en lice en Coppa Italia où elle va retrouver l’Inter pour le match retour après le nul de l’aller (1-1) dans le Piémont. En Serie A, la Vieille Dame a effectué une très belle remontée après avoir purgé 15 points de suspension, mais a connu un soubresaut le week-end dernier en perdant au stade olympique face à une Lazio (2-1) dauphine du Napoli. Pour parvenir à passer ce nouveau tour en Europe, Allegri compte sur Di Maria, Vlahovic, Kostic, Chiesa ou Rabiot.

À l’instar de la Juventus, le Sporting avait commencé en Ligue des champions, terminant en 3e position de son groupe derrière Tottenham et l’Eintracht Francfort. Rebasculé en Ligue Europa, le club portugais s’est tout d’abord imposé logiquement contre Midtjylland (5-1) avant de réaliser un exploit en 8es de finale en prenant le dessus sur Arsenal. Après avoir signé un nul à domicile (2-2), le Sporting s’est imposé aux tirs au but dans une rencontre marquée par le but incroyable de Pedro Goncalves. En championnat, les hommes de Rui Amorim tentent de combler leur retard sur Braga (3e). Le week-end dernier, le Sporting s’est arraché face à Casa Pia (3-4) avec un triplé de Trincão. Solide depuis plusieurs semaines et ayant de grosses ambitions dans cette Ligue Europa dont le vainqueur joue la C1, la Juventus devrait prendre une option sur la qualification dès ce match aller face au Sporting.

