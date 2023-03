Pronostic Irlande France : Analyse, cotes et prono du match des Bleus !

Après avoir passé 2 de nos 3 paris sur le France – Pays-Bas de vendredi, on vous propose nos pronostics sur Irlande – France. Pour miser sur le match des Bleus, ParionsSport vous offre 100€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari !

L’Irlande décline

L’Irlande avait réussi à se qualifier pour les championnats d’Europe 2012 et 2016, mais a depuis raté tous les grands rendez-vous internationaux. Lors de l’Euro 2016, les Irlandais s’étaient hissés en huitièmes de finale où ils avaient offert une belle résistance à la France qui organisait l’événement (2-1). L’historique des confrontations avec les Bleus reste marqué par la fameuse main de Henry lors des barrages pour la Coupe du monde 2010. Tombés dans le même groupe que la Serbie et le Portugal lors des éliminatoires pour le Mondial, les Boys in Green avaient dû se contenter de la 3e place derrière les 2 grosses cylindrées. Même place l’an passé pour les protégés du sélectionneur Kenny en Ligue B de Ligue des nations. Sans être brillants, les Irlandais avaient profité de leurs victoires à domicile face à l’Écosse et à l’Arménie pour se maintenir aux dépens des Arméniens. Exempts sur la 1re journée de ces éliminatoires de l’Euro, les Irlandais restent sur deux petites victoires en amical obtenues contre Malte (0-1) en novembre et la Lettonie (3-2) la semaine dernière.

Une France déjà conquérante

Après avoir étalé son formidable potentiel lors du dernier Mondial au Qatar et ravi ses supporters malgré la défaite en finale, la France est repartie d’un très bon pied vendredi pour son entrée en lice dans ces éliminatoires. Sous la houlette de Kylian Mbappé, qui s’est installé comme le patron et a récupéré le brassard de capitaine, les Tricolores faisaient face à leur plus sérieux adversaire sur le papier, les Pays-Bas. Partis pied au plancher face aux quart-de-finalistes du dernier Mondial, les Bleus menaient 2-0 dès la 8e minute. L’équipe de France a ensuite contrôlé et a vu Mbappé inscrire un doublé pour sa 1re en tant que capitaine. Pour couronner cette prestation, Mike Maignan a stoppé un penalty dans le temps additionnel (score final 4-0). Auteure d’un Euro 2020 décevant, l’équipe de France est pleine d’ambition en vue de 2024 et souhaite renouer avec le succès dans une compétition majeure.

Peu de changement chez les Bleus

L’Irlande vit un passage très compliqué puisqu’elle n’est pas parvenue à se qualifier pour les 3 grandes dernières compétitions. Ce déclin peut s’expliquer par un manque de talents dans les rangs irlandais. On retiendra de cet effectif les expérimentés Coleman, McLean, Egan ou Hendrick, mais aussi quelques éléments plus prometteurs comme le portier de Liverpool Kelleher ou l’attaquant Parrott qui appartient à Tottenham. À noter que Callum Robinson, auteur de 8 buts en 34 sélections, est forfait pour ce rassemblement. Absence de dernière minute du piston gauche titulaire O’Dowda, tandis que de l’autre côté de la défense, le capitaine Coleman est incertain. En face, la France pourrait réaligner le même 11 que vendredi à une exception près. Légèrement touché contre les Bataves, Coman est disponible mais Giroud pourrait être aligné d’entrée pour faire face à la physique défense irlandaise. Sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé est partant certain avec probablement Kolo Muani qui passerait sur le côté droit après avoir étalé une grosse activité contre les Pays-Bas au poste d’avant-centre.

Les compo probables pour France – Irlande :

Irlande : Kelleher (ou Bazunu) – Doherty, Egan, Collins, O’Shea, McLean – Cullen, Molumby, Knight – Ferguson, Obafemi.

France : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Kolo Muani, Giroud, Mbappé.

La France fait le taf face à l’Irlande

L’équipe de France commence une nouvelle ère depuis le départ de Varane ou Lloris qui ont accompagné Deschamps depuis ses débuts ou presque comme sélectionneur. Les jeunes pousses tricolores, qui ont fait étalage de leur potentiel au Qatar, doivent désormais permettre aux Bleus de passer un palier, notamment sur le plan du jeu. Impressionnante face aux Pays-Bas, l’équipe de France va se trouver dans une ambiance hostile à Dublin face à une équipe irlandaise qui s’appuie sur le combat pour accrocher des résultats. Ce déplacement ne s’annonce pas facile, mais les Bleus ont montré qu’ils savaient être décisifs dans les moments forts. En confiance et avec un Mbappé ultra motivé par son nouveau rôle de capitaine, la France devrait pouvoir confirmer son succès obtenu vendredi sur ce déplacement à Dublin.

