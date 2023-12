Pronostic Inter Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter trop forte pour le Lecce

L’Inter a fait le break sur la Juve en tête de la Serie A. Trop peu inquiétée en championnat, l’Inter a laissé filer des points en C1 et n’a pas su battre Bologne en Coupe d’Italie. Mais les Milanais ont récemment dominé l’Udinese (4-0) et la Lazio (0-2) pour garder leur siège. Même en l’absence de certains joueurs importants comme Cuadrado, Dumfries ou encore De Vrij, les Interistes vont faire le boulot contre une équipe de Lecce trop faible, et grâce à un Lautaro Martinez irrésistible (15 buts en 16 journées), souvent bien accompagné par Thuram (7 buts, 6 passes).

Lecce n’est plus vraiment en danger après avoir obtenu de bons résultats et pris ses distances sur la zone rouge. Dernièrement, ils ont enchaîné 4 matchs nuls contre l’autre Milan et Vérone (2-2), et contre Bologne et Empoli (1-1), et ont remporté une belle victoire contre Frosinone qui porte la série d’invincibilité à 5 matchs. Privé seulement du milieu titulaire Almqvist, Lecce sera au grand complet à part ça, mais va quand même passer à la caisse à Giuseppe-Meazza, étant donné les difficultés éprouvées à l’extérieur (5 points pris en 7 déplacements).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

