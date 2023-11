Pronostic Grèce France : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Après le 2/3 sur le France – Gibraltar de samedi, rendez-vous ce mardi pour les pronostics Grèce – France sur le dernier match éliminatoire des Bleus

Nos pronostics Grèce France

La Grèce a laissé passer sa chance dans ce groupe

Dans ces éliminatoires pour le prochain Euro, la Grèce a fait peur aux Pays-Bas. En effet, pendant plusieurs journées, les Grecs ont profité d’avoir disputé des rencontres supplémentaires (les Oranje disputaient le Final 4 de Ligue des Nations) pour occuper la 2e place du groupe derrière la France. Le tournant dans la course à la qualif aété leur revers à domicile face aux Pays-Bas à Athènes. Cette défaite a condamné les hommes de Gus Poyet, qui ont tout de même encore une chance d’être du voyage en Allemagne en juin prochain, via les barrages de Ligue des nations. Face aux Oranje, les Grecs ont concédé la défaite dans le temps additionnel sur un penalty de Van Dijk. Pour préparer ce choc face à la France, la sélection grecque a disputé une rencontre amicale à domicile face à la Nouvelle-Zélande (2-0). Face à un adversaire à sa portée, la Grèce s’est logiquement imposée sur des réalisations de Konstantelias et de Giakoumakis.

Une France record

Le week-end dernier, les Français se sont assurés une place de tête de série pour le tirage au sort de l’Euro en se baladant contre Gibraltar (14-0). Bien rentrés dans leur match, les hommes de Didier Deschamps ont décroché un succès historique en signant la plus large victoire de l’Equipe de France. Déjà qualifiés pour le prochain championnat d’Europe avant le match du week-end, les Bleus ont remporté leurs 7 premiers matchs, et affichent un bilan de 27 buts inscrits pour 1 seul encaissé. Lors du précédent rassemblement, en octobre, la France avait su s’imposer en déplacement aux Pays-Bas (1-1). En juin, elle avait eu du mal mais s’était imposer face à la Grèce lors du match aller (1-0). En pleine forme, les Bleus ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et veulent remporter cette dernière rencontre face à la Grèce.

Les Bleus sans Zaïre-Emery

Pour compenser l’absence de Tchouaméni, Didier Deschamps avait convoqué Warren Zaïre-Emery. Le joueur du PSG s’est retrouvé titulaire face à Gibraltar à la suite de la blessure de Camavinga. Le Titi parisien a réalisé une excellente entame en inscrivant son 1er but en sélection mais a été blessé sur l’action. Comme souvent, DD pourrait faire tourner son groupe lors de cette dernière journée, avec un Fofana qui devrait prendre place au milieu de terrain. Les autres changements à prévoir sont les probables titularisations des Saliba, Koundé, Lucas Hernandez, Kamara ou Dembélé. De son côté, Mbappé devrait conserver sa place. Le capitaine tricolore est insatiable et veut poursuivre sur cette dynamique. Suspendu face aux Bleus car il a été expulsé contre les Pays-Bas, Gus Poyet a redonné de l’allant à cette sélection grecque qui a poussé les Pays-Bas dans leurs retranchements. L’ancien entraîneur de Bordeaux dispose de joueurs de qualité comme les Vlachodimos (Nottingham), Baldock (Sheffield), Mavropanos (West Ham), Retsos (Olympiakos, ex-Sainté), Bakasetas (Trabzonspor), Masouras (Olympiakos), Pavlidis (AZ Alkmaar), Tsimikas (Liverpool) et Giakoumakis (Atlanta).

Les compos probables pour Grèce – France :

Grèce : Vlachodimos – Baldock, Mavropanos, Retsos, Tsimikas – Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas – Konstantelias, Giakoumakis, Masouras.

France : Samba – Koundé, Saliba, Disasi, Lucas Hernandez – Fofana, Kamara – Dembélé, Griezmann, Mbappé (ou Kolo-Muani) – Giroud.

Un grand Chelem pour les Bleus

Après la large victoire historique face à Gibraltar (14-0), l’équipe de France va retrouver une opposition nettement meilleure avec la Grèce. Les Bleus doivent s’attendre à un vrai combat face à une sélection déterminée à finir sur une bonne note. Mais en pleine confiance et avec l’envie déclarée de continuer à marquer l’histoire, les Tricolores ont aussi l’objectif de terminer ces éliminatoires en ayant réussi un parcours parfait. Lors du match aller, les Français avaient largement dominé la sélection de Gus Poyet mais s’étaient seulement imposés sur le plus petit des scores. Malgré quelques absences et une probable rotation, la France devrait faire le taf face à la Grèce en signant sa 8e victoire de ces éliminatoires. Face à Gibraltard, Giroud a poursuivi sur sa superbe dynamique pour inscrire un doublé en ayant débuté remplaçant, tandis que Kylian Mbappé a inscrit un triplé, dont un lob génial de plus de 40 mètres. Avec ses nouvelles réalisations, le capitaine tricolore a atteint la marque symbolique des 300 buts et visera une nouvelle réalisation.

Warren Zaïre-Emery obligé de présenter une autorisation parentale pour Grèce-France