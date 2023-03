Pronostic Girona Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid enchaîne face à Girona

Club partenaire de Manchester City et promu, Gérone réalise un exercice très correct en Liga. A l’orée de cette journée, les Blanquivermells occupent la 11e place de leur championnat avec 5 points d’avance sur la zone de relégation. Gérone avait récemment remporté deux matchs consécutivement avec une très belle prestation face à Almeria (6-2) et un succès obtenu à San Mames face à l’Athletic Bilbao (2-3). En revanche, les partenaires de Stuani se sont inclinés lors de la journée précédente sur la pelouse de Getafe. Menés de 3 buts à la pause, les Blanquivermells ont réagi trop tardivement (score final 3-2). Entraîné par l’ancien coach marseillais Michel, Gérone compte notamment dans ses rangs l’expérimenté Stuani, le Brésilien Reinier prêté par le Real, l’Ukrainien Tsygankov ou le buteur Castellanos.

De son côté, l’Atlético Madrid est éliminé de toutes les coupes et n’a plus que le championnat à jouer. Les Colchoneros ont retrouvé leur place dans le Top 4 de la Liga grâce à une excellente série de 6 journées consécutives sans la moindre défaite. Victorieux du Celta Vigo et de l’Athletic Bilbao, les Matelassiers avaient été tenus en échec dans le derby par le Real Madrid (1-1). Le week-end dernier, les hommes de Simeone ont étrillé le FC Séville (6-1). Lors de cette rencontre, les attaquants du club madrilène se sont fait plaisir puisque Depay et Morata ont tous deux inscrit un doublé, tandis que Carrasco et Griezmann apparaissent également sur le tableau d’affichage. Suite à cette victoire, l’Atletico a ravi la 3e place à la Real Sociedad et compte désormais consolider sa place sur le podium. Supérieur à son adversaire sur le papier, le club madrilène devrait enchaîner à Gérone avec un nouveau succès.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

