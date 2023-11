Pronostic Géorgie Espagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Géorgie tient tête à l’Ecosse

La Géorgie fait partie des nations émergentes sur la scène européenne. La sélection géorgienne possède des éléments talentueux dans son équipe qui lui a permis de passer un cap. Après avoir remporté sa poule de Ligue des Nations et obtenu sa montée en Ligue B, la Géorgie espérait se mêler dans la course à l’Euro. Malheureusement pour eux, les Géorgiens n’obtiendront pas leur ticket pour l’Allemagne puisque la messe est dite dans cette poule avec l’Espagne et l’Ecosse qui ont raflé les 2 premières places lors du derner rassemblement. Déterminée à poursuivre sur leur dynamique, la sélection de Willy Sagnol veut monter en puissance pour la qualif au Mondial 2026. Dans cette sélection, on retrouve notamment les Mikautadze, Kvaratskhelia ou Davitashvili.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Ecosse est assez surprenante. En effet, la sélection britannique ne pratique pas le jeu le plus séduisant mais s’appuie sur un excellent état d’esprit pour décrocher des résultats. Les 3 derniers résultats de l’Ecosse nous rappellent l’écart qui sépare l’Ecosse des meilleures nations. En effet, les Ecossais se sont inclinés contre l’Angleterre, l’Espagne et la France, avec au moins 2 buts d’écart. Malgré tout, la sélection de Steve Clarke se réjouit d’avoir assuré sa participation à l’Euro 2024 en Allemagne. Pour ce rassemblement, la sélection britannique ne pourra pas compter sur son capitaine Andy Robertson, blessé. Dans cette rencontre sans enjeu, la Géorgie aura certainement le plus à prouver devant ses supporters et elle pourrait au moins tenir le nul.

► Le pari « Victoire Géorgie ou match nul » est coté à 1,50 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « match nul » est coté à 3,25 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 550€ (650€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Géorgie – Ecosse :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Géorgie Ecosse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Mezza, le fléau de l'OL