Pronostic Galatasaray Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern Munich s’en sort contre Galatasaray

Ce groupe A de la Ligue des Champions s’annonce passionnant puisque le Galatasaray a bien l’intention d’enquiquiner les 2 grands favoris que sont le Bayern et Manchester United, et que Copenhague n’est pas à oublier. Champion de Turquie l’an passé, le Gala’ a réalisé un superbe mercato en se renforçant avec les arrivées des Zaha, Icardi, Sanchez, Angelino, Tete, Demirbay, Bakambu, Ziyech ou Ndombele. En plus de ses stars, la formation turque comptait déjà dans ses rangs des éléments comme Mertens, Torreira, Muslera, et l’un des meilleurs joueurs de cette équipe qui est l’international Akturkoglu. Dans cette Ligue des Champions, Galatasaray s’est fait peur lors de la 1ère journée en étant mené de 2 buts à domicile par Copenhague mais a limité la casse en accrochant le nul en fin de match. Ensuite, les Turcs ont réalisé un exploit en s’imposant à Old Trafford (2-3). Menés 2 fois au score, les Stambouliotes se sont imposés sur une réalisation d’Icardi qui avait manqué un penalty quelques minutes plus tôt. Toujours invaincu, le Gala’ veut enchaîner face au Bayern. En pleine forme, la formation turque vient de s’imposer en championnat face au Besiktas (2-1) grâce à un nouveau doublé d’Icardi, qui lui permet de conserver la 2e place du classement.

En face, le Bayern Munich mise énormément sur la Ligue des Champions cette saison. En effet, après 2 exercices décevants au niveau européen, les Bavarois ont à cœur de se reprendre en C1. Pour le moment, les joueurs de Tuchel ont fait le job en remportant leurs deux premiers matchs face à Man U et Copenhague. Lors de ces deux rencontres, les Bavarois ont connu de bons passages mais aussi des temps faibles où ils encaissent régulièrement des buts. Ce mardi, le Bayern pourrait faire un grand pas vers la qualif’ pour les 8e en cas de succès en Turquie. En Bundesliga, le club bavarois est actuellement en 3e position derrière un incroyable Bayer Leverkusen et une formation de Stuttgart qui ne faiblit pas. Le week-end dernier, les partenaires de Müller ont fait le taf face à la lanterne rouge Mayence (1-3) grâce à ses hommes en forme Coman et Kane, qui enchainent les buts lors des dernières semaines. A leurs côtés, Leroy Sané semble également revenir à un excellent niveau. Cette affiche entre Galatasaray et le Bayern s’annonce très ouverte mais devrait tourner en faveur de l’expérience allemande.

