Pronostic France Ecosse : Analyse, cotes et prono du match amical international des Bleus

Nos pronostics France – Ecosse

La France déjà qualifiée et reçu 6/6

En s’imposant avec pas mal de maîtrise vendredi aux Pays Bas (1-2), l’équipe de France s’est assurée de disputer les championnats d’Europe 2024 en Allemagne. Cette qualification, la 15e consécutive pour une compétition internationale, est logique au regard du parcours des Bleus dans ces éliminatoires. En effet, avant ce déplacement à Amsterdam, la sélection tricolore avait remporté ses 5 premiers matchs sans avoir concédé le moindre but. Ce mardi, les hommes de Didier Deschamps vont vouloir poursuivre leur dynamique et ne pas tomber comme en septembre. En effet, lors de son dernier match amical en date, une équipe de France remaniée s’était inclinée en Allemagne (2-1) en passant à côté de son match.

L’Ecosse aussi, mais sur 2 défaites

Présente lors du dernier Euro, l’Ecosse a seulement manqué le rendez-vous du Mondial au Qatar. Lors de la dernière Ligue des Nations, la formation britannique avait affiché un visage très plaisant qu’elle a confirmé avec une qualification déjà acquise lors de ses éliminatoires pour l’Euro 2024. En effet, malgré sa défaite face à l’Espagne jeudi (2-0), les hommes de Steve Clarke sont restés devant la Norvège, qui se retrouve à 5 points avec 1 seul match à jouer. Jeudi, l’Ecosse a longtemps résisté à l’Espagne (2-0) avant de craquer en fin de rencontre, alors qu’elle s’était imposée sur le même score lors du match aller disputé à Glasgow. Cette défaite confirme les difficultés écossaises face aux meilleures nations européennes puisque lors de son dernier match amical, elle avait déjà subi un revers face aux voisins anglais (1-3).

Des absents de chaque côté

Pour cette rencontre amicale, Didier Deschamps devrait opérer quelques changements dans son groupe avec notamment le remplacement d’un Kolo Muani décevant lors de ses derniers matchs. Pour lui succéder, le coach tricolore a le choix entre deux profils celui d’Olivier Giroud, habitué à la rudesse des défenseurs britanniques, ou celui de Marcus Thuram, auteur de bons débuts avec l’Inter. Au milieu, Tchouaméni, qui s’est imposé lors des dernières sorties, devrait être préservé pour donner du temps de jeu à son coéquipier Camavinga. En défense, Jonathan Clauss, auteur d’une très bonne prestation face aux Pays-Bas devrait enchainer, tandis que Pavard pourrait pour l’une des premières fois évoluer dans l’axe en Bleu. En difficulté lors de ses dernières sorties en club, Kylian Mbappé a répondu de très belle manière face aux Pays Bas avec un doublé. En face, l’Ecosse s’appuie sur un groupe assez traditionnel qui s’articule autour des McGinn, McTominay ou Gilmour. En revanche, le capitaine Andrew Robertson sera absent car il s’est blessé à l’épaule lors du déplacement en Espagne. Son habituel remplaçant Tierney (Sociedad) ne sera pas là non plus.

Les compositions probables pour France – Ecosse :

France : Maignan – Clauss, Pavard, Todibo, L. Hernandez ou T. Hernandez – Griezmann, Camavinga, Fofana – Dembélé, Giroud (ou Thuram), Mbappé.

Ecosse : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. de Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok 9. Reinach ; 8. Vermeulen, 7. Du Toit, 6. Kolisi ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.

La France veut conserver sa dynamique

Dans l’optique de l’Euro 2024, Didier Deschamps devrait effectuer une rotation pour impliquer l’ensemble de son groupe. Mais avec sans doute tout de même moins de turnover que face à l’Allemagne afin de garder une dynamique de victoires positives. Auteur d’un doublé vendredi, Mbappé devrait être titulaire et avoir envie de continuer à faire taire les critiques. S’il est titulaire, Giroud pourrait être sympa à parier, lui qui a signé un très bo début de saison avec Milan. L’Ecosse est une sélection bien en place qui joue quelques coups à fond avec les Adams, ou Dykes, mais elle reste tout de même limitée offensivement face aux grandes nations du foot. On l’a vu avec les deux dernières défaites en date de Tartan Army, à domicile face à l’Angleterre en amical le mois dernier (3-1) et en Espagne (2-0) jeudi en éliminatoires. Deschamps n’avait que très peu appréciée la prestation de ses hommes et sera déterminé à surveiller le curseur d’exigence de ses joueurs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

