Pronostic Everton Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City se sort du piège Everton

La 36e journée de Premier League nous offre une affiche entre les deux extrémités du classement avec cette opposition entre Everton et Manchester City. Les Toffees sont en grande difficulté et luttent pour leur maintien. Lors de la dernière journée, les protégés de Sean Dyche se sont relancés en réalisant une superbe prestation à Brighton (1-4). Dans cette rencontre, les Toffees ont mis tous les ingrédients nécessaires pour arracher la victoire, avec de la solidarité, de l’agressivité, de l’efficacité, mais également ce petit brin de chance qui fait basculer le match dans votre sens. En effet, Everton a tout d’abord ouvert le score au bout de 35 secondes. Ensuite, le club de la Mersey a parfaitement profité des espaces laissés par les Seagulls pour faire la différence grâce à un duo McNeil – Doucouré très inspiré. Ces deux hommes retrouvent des couleurs depuis l’arrivée de Sean Dyche. Le premier nommé avait été l’un de ses joueurs à Burnley, tandis que Doucouré a retrouvé une place de titulaire alors qu’il rongeait son frein sur le banc sous Frank Lampard. Cette précieuse victoire a permis à Everton de sortir de la zone rouge pour prendre 2 points de plus que le 1er relégable. Dans ce sprint final, les Toffees ont ce match compliqué face à City, puis deux rencontres plus abordables face à Wolverhampton et Bournemouth.

En face, Manchester City est lancé dans une dernière ligne droite passionnante. Les Skyblues sont toujours en course pour un triplé, puisqu’ils mènent la PL devant Arsenal, qu’ils vont disputer la finale de la FA Cup face à Manchester United et qu’ils sont en ballottage favorable en Ligue des champions à la suite du nul obtenu à Bernabeu contre le Real Madrid (1-1). Annoncé comme le grand favori de la compétition aux grandes oreilles, City n’a pas su imposer son jeu comme ce fut souvent le cas cette saison en déplacement. Néanmoins, les Citizens ont su ne pas perdre une rencontre où ils ont par moments été bousculés. Comme souvent dans les grands rendez-vous, City a pu compter sur son maître à jouer Kevin De Bruyne, auteur d’une superbe frappe pour égaliser. Ce déplacement à Goodison Park, intercalé entre les deux matchs de la demi-finale, a des allures de piège pour City, car il n’est jamais simple de s’imposer à Everton. Cependant, même s’il souffre parfois, City reste sur 5 succès consécutifs face au club de la Mersey, et sur 10 victoires consécutives en Premier League. En prévision du choc face au Real, Guardiola devrait faire tourner son effectif avec les probables titularisations de Laporte, Mahrez, Foden ou Alvarez. Le champion du monde sait se montrer décisif quand on fait appel à lui (8 buts en PL). Supérieur à son adversaire, City devrait se sortir de ce déplacement piège à Everton pour consolider sa 1re place au classement.

