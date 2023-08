Pronostic Dunkerque Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes assume son statut face à Dunkerque

Relégué en National il y a un peu plus d’an an, Dunkerque aura seulement mis une saison pour retrouver la Ligue 2. La formation nordiste a participé à l’incroyable scénario de la dernière journée de National en finissant sur une rencontre dingue. Obligé de s’imposer, Dunkerque avait très bien lancé son match avant d’être rejoint par le Mans. Finalement, l’excellent Ghrieb a délivré les siens dans le dernier quart d’heure. Arrivé en cours de saison, Mathieu Chabert a signé un très bon travail pour permettre à sa formation de renouer avec les joutes de la L2. En revanche, la campagne de préparation pour ce nouvel exercice a été plutôt compliquée avec un seul succès obtenu face aux U23 du Club Bruges. Lors des autres rencontres, le club dunkerquois a cédé face Lille et Boulogne, mais a tenu tête contre Lens et Valenciennes. Pour parvenir à se maintenir, Dunkerque a recruté l’attaquant Armand Gnanduillet en provenance du Mans. Ce dernier s’était distingué contre les Nordistes en inscrivant un doublé lors de la dernière journée qui avait mis le doute dans les têtes dunkerquoises.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Troyes fait partie du contingent d’équipes reléguées de Ligue 1. Avec le passage de la L1 à 18 clubs, 4 clubs sont descendus en L2 dont Troyes. La formation de l’Aube avait réussi à se sauver lors de sa 1re année mais a ensuite fait des choix stratégiques bizarres. En effet, en raison de quelques conflits avec ses hommes, Bruno Irles a été remplacé par l’Australien Kisnorbo alors que l’Estac ne faisait pas partie des équipes relégables. Sous la houlette de l’ancien entraîneur du Melbourne City, le club troyen a ensuite chuté. Pour ce nouvel exercice, l’objectif est évidemment de revenir au plus vite en Ligue 1 avec le même entraîneur. Pour cela, l’ESTAC compte sur sa pépite Odobert, qui fut l’une des rares satisfactions lors du championnat du Monde U19 avec l’équipe de France. On espère également pouvoir compter sur le meilleur buteur Baldé, qui semble être cependant sur le départ, ou sur l’expérimenté Chevalerin. L’américain Palmer-Brown a quant à lui rejoint les rangs du Panathinaikos. Déterminé à bien débuter, Troyes devrait prendre le meilleur sur Dunkerque lors cette 1ère journée.

► Le pari « victoire Troyes » est coté à 2,70 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 270€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « victoire Troyes ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dunkerque – Troyes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Dunkerque Troyes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Erik Palmer-Brown quitte Troyes et ne rencontrera donc pas ses détracteurs