Pronostic Dunkerque Quevilly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque, le fameux choc psychologique comme sursaut face à Quevilly Rouen

Dunkerque aura donc été le premier club à se séparer de son entraîneur, Sébastien Chabbert. Artisan de la remontée des Nordistes en Ligue 2, le technicien paye les mauvais résultats de son équipe. Depuis le début de saison, ses hommes s’étaient seulement imposés une seule fois sur la pelouse de Guingamp (1-0). Pour le reste, les Dunkerquois avaient obtenu des nuls contre Troyes, Ajaccio et Grenoble. La dernière défaite à domicile face à Rodez aura donc été celle de trop pour Chabbert. Censé jouer contre l’AS Saint-Étienne en milieu de semaine, le club dunkerquois a vu son match être reporté à la semaine prochaine pour cause de Mondial de rugby. Ces quelques jours de préparation supplémentaires devraient avoir été bénéfiques pour affronter la lanterne rouge du championnat, Quevilly Rouen.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Arrivé l’été dernier à la tête de QRM, Olivier Echouafni pourrait être le prochain sur la liste. Depuis l’entame de saison, Quevilly Rouen n’a pris que deux points lors des nuls face à Laval et Troyes. Au regard de leurs résultats, les Normands ne sont jamais bien loin de leurs adversaires puisqu’ils s’inclinent régulièrement par un écart d’un but, mais ils n’arrivent pas à forcer leur destin. Ce fut une nouvelle fois le cas en milieu de semaine lors de la réception d’Angers (0-1) où QRM avait fait jeu égal avec son adversaire. Cette affiche entre deux équipes dans le dur pourrait tourner en faveur de celle qui a tenté le fameux choc psychologique avec un changement d’entraîneur. Devant son public, Dunkerque pourrait être capable de mettre à mal une équipe normande qui n’a pas encore gagné un match et qui reste sur 3 défaites.

► Le pari « Victoire Dunkerque » est coté à 2,15 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 215€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,74 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 174€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dunkerque – Quevilly Rouen avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Dunkerque Quevilly Rouen encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Quevilly-Rouen Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2