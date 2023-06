Pronostic Corée du Sud Pérou : Analyse, cotes et prono du match amical international

Pas de vainqueur entre la Corée du Sud et le Pérou

Cette période située entre la fin des championnats et le début des vacances est réservée aux compétitions internationales. Pour les sélections non concernées par des éliminatoires, elles en profitent pour se retrouver et jouer des matchs amicaux. Présente lors du Mondial au Qatar, la Corée du Sud s’était hissée en 8e de finale où elle avait explosé face au Brésil (4-1). Avant cela, les Sud-Coréens avaient dominé le Portugal, obtenu un nul contre l’Uruguay, et perdu contre le Ghana dans leur poule. Depuis la Coupe du Monde, la sélection sud-coréenne a disputé deux rencontres amicales face à des nations sud-américaines avec un nul contre la Colombie (2-2) et un revers face à l’Uruguay (1-2). Suite à l’élimination du mondial, Jurgen Klinsmann a repris les rênes de la sélection. Pour ce rassemblement, le technicien allemand a évidemment convoqué la star Son Heung-Min, qui sort d’une saison décevante avec son club des Tottenham Hotspurs. A ses côtés, on retrouvera les Hwang de Wolverhampton, de l’Olympiakos, et celui passé par Bordeaux. En revanche, l’excellent défenseur du Napoli, Kim Min Jae, est absent car blessé.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Pérou n’est pas parvenu à se qualifier pour le dernier Mondial. Les Incas s’étaient inclinés lors des barrages face à l’Australie lors de la séance des tirs aux buts. Comme de nombreuses sélections ayant raté le Qatar, l’équipe péruvienne est en phase de reconstruction. Au Pérou, des cadres historiques sont désormais vieillissants. Lors du dernier rassemblement de mars, les Incas ont été battus en Allemagne (2-0) avant d’accrocher un nul contre le Maroc (0-0), à chaque fois en amical. Pour ces rencontres de fin de saison, Juan Reynoso a convoqué les Trauco, Yotun, Cueva ou Lapadula, fraichement promu en Serie A avec Cagliari. A noter également que l’attaquant du Racing, Paolo Guerrero est également du voyage malgré ses 39 printemps. Dans cette affiche entre une Corée du Sud à domicile mais pas au mieux et un Pérou toujours aussi accrocheur, les deux formations pourraient se neutraliser.

► Le pari « match nul » est coté à 3,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 305€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Corée du Sud – Pérou :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Corée du Sud Pérou encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Israël vient à bout de la Corée du Sud et s'offre la troisième place du Mondial U20