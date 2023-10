Pronostic Copenhague Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern en patron à Copenhague

Champion du Danemark les deux dernières années, le FC Copenhague a pu de retrouver la C1. Obligé de passer par les tours préliminaires, la formation danoise s’est successivement défait des Breidablik, du Sparta Prague et de Rakow. Pour son 1er match de groupe, Copenhague s’est déplacé en Turquie pour y affronter une ambitieuse formation de Galatasaray. Dominé par le club turc, Copenhague a profité de contre-attaques pour mener de 2 buts. Finalement, les Danois ont craqué en fin de rencontre en concédant deux buts dans les 15 dernières minutes (2-2). Sur la scène nationale, Copenhague occupe la tête du championnat avec un seul point d’avance sur Brondby. En revanche, les hommes de Neestrup restent sur une défaite face à Midtjylland (0-2). Dans cette équipe, on retrouve de très bons éléments comme les Claesson, Meling, Elyounoussi ou Lerager. En revanche, l’international danois Cornelius et Khouma Babacar (passé par la Fiorentina), étaient blessés ou écartés ces derniers temps.

De son côté, le Bayern Munich fait de la Ligue des Champions une priorité. Décevants lors des deux derniers exercices, les Bavarois ont réussi un super coup en attirant Harry Kane. Le capitaine de la sélection anglaise s’est parfaitement adapté dans son nouveau club comme il l’a démontré lors de sa victoire face à Manchester United (1 but, 1 passe décisive) au terme d’un match fou (4-3), globalement dominé par les hommes de Tuchel. Sur la scène nationale, les partenaires de Kimmich avaient subi une humiliation pour leur tout 1er match de la saison, face à Leipzig en SuperCoupe d’Allemagne (0-3), mais jusqu’à ce week-end, ils avaient su remporter tous leurs autres matchs. Samedi dernier, les Bavarois ont de nouveau souffert face aux hommes de Marco Rose en étant rapidement menés de 2 buts. Revenus avec de meilleures ambitions en 2nde période, les partenaires de Coman ont effectué leur retard en égalisant grâce à ses deux meilleurs joueurs, Kane et Sané . L’ancien Citizen réalise une superbe entame qui en fait certainement le meilleur joueur du Bayern (6 buts déjà dont 1 en Ligue des Champions face à Man U). Ce mardi, le club munichois devrait faire le taf face à Copenhague.

