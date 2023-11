Pronostic Clermont Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne à Clermont

Cette opposition entre Clermont et Lens met aux prises 2 formations qui rêvent de retrouver leur efficacité de la saison passée. Dans un exercice à 4 relégations, les Clermontois avaient su déjouer les pronostics pour faire mieux que se maintenir puisqu’ils avaient terminé dans la 1re partie de tableau. Depuis, la formation auvergnate ne connaît pas la même réussite et se retrouve en avant-dernière position avec 3 points de retard sur le 1er non relégable, Strasbourg. A noter que les partenaires de Jim Allevinah ont un match à retard contre Montpellier à disputer. Sur le plan du jeu, l’équipe dirigée par Gastien propose toujours des choses intéressantes mains manque cruellement d’efficacité dans le dernier geste. Avec 8 buts inscrits, Clermont est de loin la pire attaque de Ligue 1. Néanmoins, lors de la dernière journée, les efforts de Nicholson ont été logiquement récompensés contre Lorient (victoire 1-0). Buteur sur penalty, l’attaquant clermontois est devenu le 1er Jamaïcain à marquer en Ligue 1.

Le Racing Club de Lens a offert une superbe résistance au PSG l’an passé. Les Lensois ont perdu des éléments importants cet été et doivent désormais disputer des rencontres tous les 3 jours. Ce changement de statut ne se fait pas sans conséquence puisque les Nordistes ont perdu de leur superbe en Ligue 1. En effet, après 12 journées, les hommes de Franck Haise comptent 8 points de retard sur le podium. Cependant, après avoir vécu une entame catastrophique, Lens a redressé la barre en se montrant très solide. Invaincu lors des 7 derniers journées, le Racing s’est imposé à 4 reprises pour 3 matchs nuls, ce qui lui a permis de remonter 6e. Lors de ce passage, les partenaires de Brice Samba se sont montrés très solides en concédant seulement 2 buts. Lors de la dernière journée, les Sang et Or ont arraché une victoire dans le temps additionnel face à l’Olympique de Marseille (1-0). Sur sa lancée, Lens devrait enchaîner à Clermont pour décrocher un nouveau succès et revenir sur les équipes de tête.

Openda, à toute vitesse