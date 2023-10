Pronostic Brest PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Paris – Brest savoureux

Sensation de ce début de saison, Brest semble marquer le pas lors des dernières journées. La formation bretonne était partie sur les chapeaux de roues lors des 6 premières journées avec 4 succès, un nul et un revers à Marseille. Un bilan qui lui avait permis de truster une place sur le podium de la Ligue 1. Depuis son succès contre Lyon au soir de la 6e journée, la bande d’Eric Roy n’a plus remporté la moindre rencontre. En effet, les Bretons ont tout d’abord été accrochés par Nice (0-0) et Toulouse (1-1) avant de s’incliner contre Lille (1-0) le week-end dernier. Cinquième du championnat, Brest possède actuellement 7 points d’avance sur le maintien, qui reste évidemment son objectif principal comme l’avait indiqué le capitaine Chardonnet après le match face à Nice.

En face, le Paris Saint-Germain version Luis Enrique est toujours en phase de rodage. Le club de la capitale est calé en troisième position du classement à 2 points de l’AS Monaco, qui mène la danse. Lors de cette entame de championnat, les Parisiens ont connu plusieurs faux pas en partageant les points avec Toulouse, Lorient et Clermont, pour une défaite au Parc des Princes face à Nice. Luis Enrique tente des paris tactiques pas toujours payants, comme ce fut le cas face à Clermont. Le technicien espagnol semble toujours chercher la formule adéquate pour son équipe. Le week-end passé, ses hommes n’ont pas connu le moindre problème pour s’imposer face au Racing Club de Strasbourg (3-0) avec un Mbappé très impliqué. En milieu de semaine, le PSG devait se racheter après la déconvenue subie à Newcastle en Ligue des champions. Pas spécialement bien rentré dans son match, le club de la capitale s’en est remis à ses deux hommes forts Zaire Emery et Mbappé pour ouvrir le score. Le capitaine tricolore a inscrit un classique avec une frappe au premier poteau qui a surpris Mike Maignan. Cette ouverture du score a facilité la vie aux Parisiens qui ont ensuite fait la différence en contres par Kolo Muani et Lee (score final 3-0). Pour affronter Brest, Luis Enrique devrait effectuer quelques changements pour conserver de la fraîcheur dans son équipe, Ruiz, Lee ou Soler pourraient notamment obtenir du temps de jeu. Mbappé, lui, veut tout jouer et marquer à chaque rencontre. Sur sa lancée, Paris devrait s’imposer face à une formation brestoise qui semble en perte de vitesse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

