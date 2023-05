Pronostic Brest Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Nantes

Match à 6 points pour le maintien ce mercredi dans cette rencontre en retard de Ligue 1, puisque Brest, 17e et premier relégable, accueille Nantes 16e et premier non relégable. De plus, les deux équipes comptent le même nombre de points. La dynamique est en revanche du côté de Brest qui reste sur 5 matchs sans défaite. Auteur de 3 nuls sur ses 3 derniers déplacements face à Troyes, Reims, et Ajaccio lors de la dernière journée (0-0), le Stade Brestois reste sur 2 victoires à domicile, face à Nice (1-0) et Toulouse (3-1) avec des buts de ses deux meilleurs buteurs : Mounié et Le Douaron.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Nantes vient justement de perdre « sa » Coupe de France face à des Toulousains sans pitié (5-1). L’addition est sévère pour des Canaris qui avaient déjà perdu des plumes en championnat. Les Nantais n’ont plus gagné depuis 9 journées en championnat et reste sur deux mauvais résultats contre des concurrents directs. Nantes vient en effet de s’incliner à Auxerre (2-1) et de concéder un nul à domicile face à une faible équipe de Troyes (2-2). Cinq journées après sa gifle reçue en finale de Coupe de France, Nantes pourrait de nouveau perdre gros chez une équipe de Brest redevenue plus solide à l’arrivée d’Eric Roy cet hiver.

► Le pari « Victoire Brest » est coté à 2,22 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 222€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Mounié ou Le Douaron buteur » est coté à 2,00 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 200€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brest Nantes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brest Nantes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Angers peut être relégué dès ce week-end