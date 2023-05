Pronostic Brest Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont sur sa lancée face à Brest

Les 3 dernières journées de Ligue 1 doivent nous délivrer leurs derniers verdicts, avec notamment la formation qui va accompagner Angers, Troyes et Ajaccio en Ligue 2. Avec 9 points en jeu lors de ces 3 derniers matchs, 4 équipes sont encore en danger, de Nantes 17e et premier relégable à Strasbourg (14e). Parmi elles, on retrouve le Stade brestois qui occupe la 15e place du classement avec actuellement une avance intéressante de 5 points sur les Canaris. En s’imposant ce dimanche, la formation bretonne ferait un grand pas vers le maintien. Le week-end dernier, les protégés d’Eric Roy ont déjà réalisé une excellente opération en dominant un adversaire direct, Auxerre (1-0) grâce à Le Douaron (10 buts au total). En forme dans cette dernière ligne droite, Brest n’a perdu qu’une seule fois lors des 8 dernières journées face à Lorient. De plus, le Stade se montre très performant à domicile avec 4 victoires consécutives face à Toulouse, Nice, Nantes et Auxerre.

De son côté, Clermont est la sensation de cette fin de saison. Attendu comme l’une des probables formations devant lutter pour la relégation, le club auvergnat s’est montré très consistant et a validé son maintien plusieurs journées avant la fin. Libérés, les protégés de Pascal Gastien se font plaisir comme le prouvent leurs derniers résultats. En effet, la formation auvergnate est sur une série de 7 journées sans la moindre défaite avec 6 victoires et 1 nul. Le week-end dernier, les partenaires de Gonalons ont encore épaté en s’imposant face à l’Olympique lyonnais. Menés au score à la suite de l’ouverture du score de Lacazette, les Clermontois ont repris l’avantage grâce à un doublé de Kyei. L’avant-centre auvergnat est en feu en cette fin de saison avec 6 buts inscrits lors des 7 dernières journées. À noter également que l’une des autres satisfactions du club est le portier Diaw. Arrivé de Lausanne, le gardien sénégalais a sorti un penalty de Lacazette en fin de rencontre. Impressionnant dans cette fin de saison, Clermont semble avoir les aptitudes et la réussite pour prendre au moins 1 point en terre bretonne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

