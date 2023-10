Pronostic Bordeaux Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux stoppe Laval

Grand favori pour retrouver la Ligue 1, Bordeaux connait une entame poussive avec une modeste 13e place au classement. Les Girondins accusent 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour les playoffs. De plus, les partenaires de Barbet sont sur une série de mauvais résultats, avec 3 journées sans la moindre victoire : des nuls face à Guingamp et Caen, pour une défaite à Grenoble. En milieu de semaine, Bordeaux disputait un match en retard contre le stade Malherbe de Caen, pas au mieux ces dernières semaines. Largement dominateurs, les Bordelais n’ont pas réussi à s’imposer et ont dû se contenter d’un nul (1-1). Cette triste dynamique met David Guion sous pression, puisqu’une partie du public souhaite son départ depuis plusieurs semaines. En cas de nouveau faux-pas ce samedi, l’avenir de l’ancien coach rémois pourrait être scellé. Sur le plan du jeu, la formation girondine montre des choses intéressantes mais manque cruellement de tranchant dans la zone de vérité. Ce samedi, les coéquipiers du capitaine Barbet vont essayer de capitaliser sur leur très belle 2e mi-temps réalisée face à Caen, finalement pas récompensée.

Contrairement aux Girondins, Laval profite d’une efficacité maximale pour être leader de Ligue 2. Cette bonne dynamique semble donner des ailes aux Mayennais qui parviennent à arracher des victoires dans des rencontres équilibrées. Ce scénario s’est répété lors des 2 dernières journées face à Valenciennes et le Paris FC, qui auraient mérité de prendre au moins le point du nul face aux Tangos. A l’orée de se déplacer en Gironde, Laval reste sur une superbe série de 5 succès consécutifs mais va devoir affronter deux grosses écures coup sur coup avec Bordeaux et Saint-Etienne au programme. Si les Mayennais négocient bien ce passage, ils seront alors les grands favoris pour retrouver la Ligue 1. Arrivé suite à la relégation de Nîmes en National, Tchokounté affiche 4 buts au compteur. Mais s’il joue comme face à Caen et qu’il trouve un peu de réussite, Bordeaux pourrait stopper en Gironde le leader lavallois.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

