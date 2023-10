Pronostic Bolivie Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

L’Equateur défie l’altitude face à la Bolivie

La Bolivie est certainement l’une des plus modestes sélections sud-américaines. La Verde avait réussi l’exploit de se qualifier pour le Mondial 1994 aux Etats Unis mais n’a plus jamais participé à la moindre compétition. Lors des derniers éliminatoires pour le Mondial 2022, la sélection bolivienne avait fini en avant-dernière position devant le seul Venezuela qui avait fait pire. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle campagne de qualification, la Bolivie n’a pas été épargnée puisqu’elle a déjà affronté ce qui se fait de mieux dans la zone avec des oppositions face au Brésil (5-1 à l’extérieur) et contre l’Argentine (0-3 à domicile). Incapables de rivaliser lors de ces deux rencontres, les Boliviens affrontent un autre gros morceau avec l’Equateur qui avait fini dans le Top 4 lors des derniers éliminatoires. A domicile, la Verde limite souvent la casse car elle est habituée à jouer en haute altitude où l’air se fait plus rare, cependant elle ne s’est plus imposée dans son stade face à l’Equateur depuis 1997 et a perdu 3-0 face à l’Argentine le mois dernier dans son stade.

En face, l’Equateur a montré un excellent visage lors des derniers éliminatoires en parvenant à accrocher une place directe pour le Mondial via la 4e place. La sélection avait même longtemps été 3e. Au Qatar, les Equatoriens ont poursuivi sur leur dynamique mais ne sont pas parvenus, de peu, à sortir de leur poule relevée avec les Pays-Bas et le Sénégal. Pour leur entrée en lice dans cette campagne de qualification, les partenaires d’Enner Valencia ont concédé une courte défaite chez l’Argentine (1-0) sur un coup-franc de Messi. En revanche, la Tri s’est bien reprise en prenant le dessus à domicile sur l’Uruguay de Bielsa (2-1) sur un doublé de Felix Torres, alors que le capitaine Valencia avait manqué un penalty lors de cette rencontre. Déterminé à confirmer, l’Equateur compte aussi sur les Hincapie, Caicedo, ou Rodriguez pour ramener un résultat de Bolivie. Blessé dernièrement avec son club de Brighton, Estupinan n’a pas été convoqué pour ce rassemblement. Supérieur à son adversaire, l’Equateur devrait prendre le dessus sur la Bolivie et se replacer dans le haut du tableau de ce mini-championnat.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

