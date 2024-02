Pronostic Bastia Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Bastia – Ajaccio sans vainqueur ?

Ce lundi, la 23e journée de Ligue 2 se conclut avec le derby corse entre Bastia et Ajaccio. Quatrième de Ligue 2 l’an passé, le Sporting ne connait pas la même réussite puisqu’il se trouve en 16e position avec 3 points de plus que le premier relégable. Avec une seule victoire lors des 5 dernières journées, et surtout avec deux revers lors des 2 derniers matchs, Bastia a dangereusement glissé vers la zone rouge. Pour tenter d’arrêter cette spirale, les dirigeants corses ont licencié Régis Brouard et ont intronisé Lilian Laslandes (ancien du club) comme intérimaire. Le nouvel arrivé doit insuffler un vent nouveau à Bastia. Souvent performant dans son stade, le Sporting a également connu quelques contre-performances avec des défaites face à Laval, Pau ou contre Caen.

En face, Ajaccio a fait partie du lot de 4 formations reléguées de Ligue 1 l’an passé. Après avoir mis un peu de temps à se réadapter à la Ligue 2, l’équipe entrainée par Olivier Pantaloni avait relevé la tête. En revanche, lors des dernières semaines, l’ACA manque de régularité dans ses résultats. Battu par Troyes et Dunkerque, deux mal classés en déplacement, Ajaccio s’est repris comme souvent à domicile, le week-end dernier, en prenant le meilleur sur Concarneau (1-0). Malgré cette inconstance, le club corse est toujours dans le coup pour la course à la 5e place puisqu’il n’accuse qu’un point de retard sur Amiens. Entre un Bastia malade, et un Ajaccio en difficultés en déplacement, on pourrait voir un derby corse haché et se terminant sur un match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

