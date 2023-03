Pronostic Auxerre Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes n’a plus de temps à perdre contre Auxerre

Promu cette saison, Auxerre s’attendait à souffrir avec les 4 relégations de fin de saison. Il n’est pas illogique de retrouver le club bourguignon dans la zone de relégation. Cependant, l’AJA a affiché un bien meilleur état d’esprit depuis quelques journées. En effet, les hommes de Pélissier sont invaincus lors des 5 dernières rencontres de championnat. Après avoir obtenu des nuls contre Reims et Angers, Auxerre s’est ensuite imposé contre Lyon (2-1) à l’Abbé-Deschamps et sur la pelouse du Moustoir face à Lorient (0-1). Cette bonne dynamique s’est confirmée le week-end dernier avec un point pris à Nice (1-1), alors que les Aiglons étaient sur une excellente série de résultats. Lors de cette dernière rencontre, les Auxerrois ont eu de la réussite avec un Radu décisif qui a sorti un penalty de Laborde. Le recrutement hivernal opéré par le club bourguignon lors du mercato hivernal porte ses fruits, puisque Abline, Zedadka, Touré ou Radu ont redonné de la confiance à l’AJA.

De son côté, le Stade rennais avait fini très fort avant le Mondial. En revanche, depuis la reprise, les Bretons n’y sont plus, mais parviennent cependant à conserver leur 5e place, qualificative pour une compétition européenne la saison prochaine. Actuellement, la bande de Bruno Genesio compte une seule unité d’avance sur Lille (6e). Alors que l’on pensait que le club rennais avait retrouvé un certain élan avec ses deux victoires consécutives face à Clermont (2-0) et contre Nantes (0-1), il a rechuté dans l’affiche de la dernière journée face à Marseille au Roazhon Park (0-1). La grave blessure de Martin Terrier semble avoir cassé le schéma mis en place par Genesio. Rennes tâtonne, mais va devoir rapidement trouver la solution pour ne pas perdre sa place. À noter également que le Belge Doku s’est blessé face à l’OM alors qu’il était déjà incertain avant le match, et qu’il va manquer ce déplacement en Bourgogne. Malgré quelques indisponibilités, Rennes possède un effectif de qualité avec Bourigeaud, Santamaria, Majer ou Toko Ekambi, et le duo Kalimuendo (6 buts) – Gouiri (9 buts). En quête de stabilité, Rennes devrait se sortir du piège auxerrois pour décrocher une précieuse victoire.

