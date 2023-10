Pronostic Atlético Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético se sort du piège Feyenoord

Cette saison, l’Atletico espère être compétitif en Liga mais aussi en Ligue des Champions. L’an passé, les Colchoneros avaient été catastrophiques en C1, finissant en dernière position de leur groupe. Cette non-qualification avait été mal perçue du côté de Madrid au regard de l’effectif composant le club. Sur la scène nationale, les Matelassiers ont vu le Real Madrid et le FC Barcelone rafler les lauriers lors des 2 dernières saisons mais leur fini de saison avait été encourageante. Sur leur lancée, les Matelassiers signent un début de saison satisfaisant, mais pas parfait. Pour son entrée en lice dans cette Ligue des Champions, l’Atlético avait bien débuté avant de baisser le pied pour se faire rejoindre sur le gong sur un but du gardien de la Lazio (1-1). En Liga, la bande à Simeone avait perdu des points contre le Betis Séville et Valence, mais s’est repris lors du derby face au Real (3-1), avant d’enchaîner contre Osasuna (0-2) et face à Cadix (3-2). Lors de cette dernière rencontre, le club madrilène s’est retrouvé mené de 2 buts avant de renverser la formation andalouse. Pour affronter le Feyenoord, Barrios (buteur face à la Lazio) sera forfait mais les Morata (5 buts), Correa (3 buts) et Griezmann (3 buts) seront bien présents et tenteront de percer la muraille batave.

En face, le Feyenoord a surpris le PSV et l’Ajax d’Amsterdam l’an passé pour s’imposer dans son championnat. La transition fut difficile cet été, puisque la formation batave s’est inclinée d’entrée en SuperCoupe face au PSV avant d’être tenu en échec par Sittard et le Sparta Rotterdam. Mais depuis ce dernier match nul, le Feyenoord s’est bien repris en remportant les 5 derniers matchs de championnat sur des scores fleuves. Sur une excellente dynamique, le club de Rotterdam a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions en dominant le Celtic Glasgow (2-0) sur des réalisations de l’ancien niçois Stengs et de l’international iranien Jahanbakhsh. Suspendu lors de la J1, le buteur mexicain Gimenez sera de retour. Mais à domicile, l’Atlético devrait pouvoir décrocher les 3 points.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

