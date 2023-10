Pronostic Athletic Bilbao Almeria : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Bilbao repart de l’avant face à Almeria

Battu à domicile par le Real Madrid lors de la 1re journée de Liga, l’Athletic Bilbao avait ensuite été très performant. En effet, les Basques avaient remporté 4 matchs face à Osasuna, le Betis, Cadix et Alaves pour 2 nuls contre Majorque et Getafe. Dans le Top 5 du championnat, Bilbao se déplaçait le week-end dernier en pleine confiance à San Sebastian pour y affronter la Real Sociedad pour le traditionnel derby du Pays basque. Comme souvent depuis plusieurs saisons, la bande à Valverde a souffert contre les partenaires de Le Normand, d’ailleurs auteur de l’ouverture du socre (3-0). Retombé à la 6e place, Bilbao veut se relancer lors de la réception d’Almeria. Pour cela, Valverde compte sur ses hommes forts que sont les frères Williams (le plus jeune est actuellement blessé), Muniain, Guruzeta, Herrera ou Berchiche..

En face, Almeria a fait partie du lot d’équipes qui ont dû lutter jusqu’au bout pour se maintenir. Grâce à une excellente dernière ligne droite, l’Union a fini aux portes de la relégation. En difficulté l’an passé, Almeria est en souffrance lors de cette entame de nouvel exercice. En effet, les hommes d’Alberto Lasarte Ruiz occupent tout simplement la dernière place de Liga avec seulement 3 points pris lors de leurs 3 nuls face à Cadix, Valence et le week-end dernier à domicile contre l’avant-dernier Grenade (3-3). Lors de cette rencontre, l’ancien Marseillais Luis Suarez a inscrit un triplé mais s’est fracturé le tibia en fin de rencontre. Face à une formation d’Almeria au plus mal, l’Athletic Bilbao devrait se reprendre en décrochant 3 points précieux. Inaki Williams (4 buts) et Guruzeta (3 buts) sont attendus devant.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

