Pronostic Atalanta Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta repart du bon pied

Quelle semaine bizarre pour la Dea ! Alors qu’elle menait sur le terrain de Cagliari en championnat, la formation bergamasque s’est ensuite complètement laissée endormir par des Sardes (14es de SA) qui en ont profité pour coller 2 pions, et vaincre une Atalanta pourtant ultra favorite. Ainsi, les Bleu et Noir ont laissé s’échapper la Roma au classement, les devançant désormais de 5 unités. 6es de Serie A, ils subissaient alors leur 2e défaite de rang, après s’être incliné sur la plus petite des marges sur le terrain de la Fio, dans le cadre des demi-finales aller de Coupe d’Italie. Quoi qu’il en soit, ces quelques déconvenues ont été effacées par la performance XXL offerte par les Italiens à Anfield, écrasant 3 buts à 0 une formation de Liverpool qui n’avait plus perdu depuis février 2023 dans son jardin. Ce résultat devrait donner des idées à la Dea, pouvant enchaîner un deuxième succès de suite face à une des équipes qui peine dans le championnat italien.

Sauvée de justesse en barrage en fin de saison dernière, l’Hellas Vérone n’est pas si loin de recréer le même scénario à l’issue de cette saison 2023-2024. 17e de Serie A à égalité de points avec le premier relégable, l’Hellas est condamné à un exploit, tant son calendrier d’ici mai fait peur à voir. En plus de ce déplacement délicat, Les Nordistes croiseront le fer avec la Fiorentina, la Lazio et l’Inter pour conclure leur année. Si elle pensait tenir le bon bout en enchaînant ses deux premières victoires d’affilée en SA contre Sassuolo et Lecce (1-0 sur chaque rencontre), la formation véronaise est vite retombée de son petit nuage, accumulant 2 défaites de plus à son actif face à Milan (1-3) et le Genoa (1-2). Difficile alors de voir autre chose qu’une défaite de l’Hellas ce lundi, face à une Atalanta en pleine confiance après son succès de prestige en Angleterre.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

