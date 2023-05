Pronostic Arsenal Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal jusqu’au bout face à Brighton

Dominateur de la Premier League pendant les 3/4 de la saison, Arsenal a craqué dans cette dernière ligne droite. Les mauvaises langues diront que c’est une habitude des Gunners depuis plusieurs années. Néanmoins, tout reste encore possible, et la Premier League est certainement le championnat où tout peut changer jusqu’à la dernière seconde. Peu importe le résultat, cette saison aura redonné des lettres de noblesse à un club qui n’avait pas su gérer l’après-Wenger. Le choix de Mikel Arteta a été payant, puisque l’Espagnol a fait passer un palier à cette formation qui est assurée de retrouver la Ligue des champions après plusieurs années d’absence. De plus, la formation londonienne s’appuie sur de nombreux jeunes, à l’image de Saka (13 buts) ou Martinelli (15 buts), les deux meilleurs buteurs de cette équipe. Grâce à cet excellent exercice, Arsenal devrait se montrer actif sur le marché des transferts cet été pour devenir encore plus compétitif et pouvoir lutter aussi bien en PL qu’en Ligue des champions. Depuis sa lourde défaite à l’Etihad face à City (4-1), Arsenal s’est repris en remportant deux matchs importants, le premier face à Chelsea (3-1) et surtout le second à St James Park face à Newcastle dimanche dernier (0-2). Ces résultats prouvent la force de caractère de cette équipe qui a été capable de rebondir.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Brighton garde toujours l’espoir d’accrocher une place européenne et aura également un rôle d’arbitre dans ce sprint final. En effet, les Seagulls vont affronter Arsenal, Newcastle et Manchester City lors des dernières journées. Sensation de la saison, Brighton avait également réussi à se hisser en demi-finales de la FA Cup, mais a été éliminé par Manchester United lors des tirs au but. La bande de De Zerbi compte plusieurs matchs en retard, mais fait face à un calendrier démentiel. 7e de PL, Brighton aura fort à faire pour conserver sa place européenne et pourrait se retrouver à avoir une finale à disputer à Villa Park face à Aston Villa lors de la dernière journée. Après avoir remporté deux matchs de suite à domicile face à Manchester United (1-0) et contre Wolverhampton (6-0), Brighton a coulé lundi face à Everton (1-4). Lors de cette rencontre, les Seagulls ont encaissé un but au bout de 35 secondes de jeu et se sont ensuite fait piéger à plusieurs reprises par l’excellent duo McNeil – Doucouré, dans tous les bons coups. Malgré une réaction en seconde période, Brighton a buté sur un très bon Pickford. De plus, l’Anglais March, très actif lors de son entrée en jeu, s’est blessé. Devant un Emirates plein à craquer, Arsenal devrait s’imposer face à Brighton et continuer à mettre la pression sur City.

► Le pari « Victoire Arsenal » est coté à 1,75 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 175€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Saka ou Martinelli buteur » est coté à 1,71 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 171€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Arsenal – Brighton avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Arsenal Brighton encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Moisés Caicedo déclare vouloir quitter Brighton