Pronostic Anvers Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le FC Porto coule Anvers

Anvers a remporté la Jupiler League en dominant Genk et l’Union saint-gilloise. Contrainte de disputer les barrages de la Ligue des champions, la formation belge a pris le dessus sur l’AEK Athènes (3-1). Pour leur 1er match de groupe, les partenaires de Toby Alderweireld ont subi une lourde défaite chez le FC Barcelone (5-1). Déterminés à se racheter, les hommes de Mark van Bommel sont partis pied au plancher en prenant deux buts d’avance face au Shakhtar Donetsk. Inexplicablement, les Belges sont passés au travers lors des 30 premières minutes de la 2e période et se sont retrouvés menés par la formation ukrainienne (2-3). En toute fin de rencontre, le capitaine Alderweireld a eu l’opportunité d’égaliser, mais a raté son penalty. Ce match résume les difficultés belges dans cette entame de saison, également en championnat. En effet, le Royal se trouve seulement en 6e position de la Jupiler League avec 8 points de retard sur l’Union saint-gilloise, actuel leader. Le week-end dernier, Anvers a encaissé un nouveau revers contre Charleroi (3-2). En plus de l’ancien international Alderweireld, on retrouve dans cette équipe Butez, Vermeer et le buteur Janssen.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

8e de finaliste la saison dernière, Porto est une formation coutumière des joutes européennes. La formation portugaise a lancé son parcours européen par un succès contre le Shakhtar Donetsk (1-3). En revanche, les hommes de Conceicão ont subi la supériorité barcelonaise lors de la seconde journée (0-1). Ce déplacement en Belgique devrait être important en vue de la qualification pour les 8es de finale, puisque le club portugais paraît le mieux armé pour rejoindre le Barça en tête de ce groupe. Sur la scène nationale, les Dragoes sont 3es et accusent pour le moment 3 points de retard sur le Sporting et 2 sur le Benfica. Avant la trêve, Porto avait pris le dessus sur Portimonense (1-0) grâce à Evanilson. Le week-end dernier, les Portugais étaient engagés en Coupe où ils ont logiquement pris le dessus sur le petit club de Vilar de Perdizes (0-2). Pour ce déplacement en Belgique, Conceicão devrait s’appuyer sur Taremi (2 buts cette saison seulement) qui souhaite relancer la machine. Fort de son expérience européenne, Porto devrait prendre le dessus sur Anvers et faire un grand pas vers la qualification.

► Le pari « victoire Porto » est coté à 2,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Taremi buteur » est coté à 2,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 290€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Anvers – Porto :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Anvers FC Porto encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pepe (Porto) marque l’histoire de la Ligue des champions