Pronostic Angers Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers solide face à Bordeaux

Lanterne rouge de Ligue 1 l’an passé, Angers a redémarré en L2 avec Alexandre Dujeux, qui avait repris les rênes de l’équipe en fin d’exercice. Décevant lors de l’entame de saison, le SCO a finalement trouvé son rythme de croisière pour se mêler à la course aux play-off. Actuellement, la formation angevine occupe la 3e place du classement avec 5 points de retard sur le leader lavallois et 3 d’avance sur Rodez, 6e. Très performant lors des dernières semaines, le SCO a remporté 6 de ses 7 derniers matchs. Lors de la dernière journée, les hommes d’Alexandre Dujeux ont confirmé leur excellente disposition en dominant Amiens à la Licorne (1-4). Le seul faux pas de cette rencontre est venu de l’expulsion de Valery pour 2 cartons jaunes. Angers s’appuie devant sur Hunou, Diony, Niane ou Ferhat pour accrocher des résultats.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Du côté de Bordeaux, David Guion n’a pas survécu au mauvais passage de son équipe et a été écarté par ses dirigeants. Pour lui succéder, le club girondin a misé sur un ancien joueur (notamment bordelais) devenu entraîneur, Albert Riera. L’ancien international espagnol, passé aussi par Liverpool, reste sur deux expériences positives de coach en Slovénie. Seulement 13es de Ligue 2, les Girondins veulent rapidement se reprendre pour revenir dans le coup pour la course aux play-off. Le challenge est conséquent pour Riera puisque sa formation reste sur 4 journées sans la moindre victoire. Sur une excellente dynamique, Angers devrait au moins accrocher le point du nul face à une équipe bordelaise repartie sur de nouvelles bases.

► Le pari « Victoire Angers ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,77 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 177€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,81 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 181€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Angers – Bordeaux :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Angers Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Albert Riera débarque à Bordeaux