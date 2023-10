Pronostic Amiens Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers, ambitieux à Amiens

Auteur d’un exercice décevant l’an passé, Amiens a affiché un recrutement intéressant cet été avec les arrivées d’Omar Daf en tant qu’entraineur, celles des expérimentés Corchia ou Caroll, mais aussi celle du buteur normand Mafouta. Ces apports ont certainement permis au club picard de bien rentrer dans sa saison puisqu’il avait remporté ses 3 premiers matchs de championnat. Ensuite, Amiens a connu son premier revers à Bordeaux avant de se reprendre brillamment contre Guingamp (4-1) début septembre. Il s’agit cependant de la dernière victoire amiénoise en Ligue 2 puisque les hommes d’Omar Daf restent sur deux défaites face au Paris FC et Pau, pour des nuls contre Valenciennes et Ajaccio. En plus de cette mauvaise dynamique, Amiens n’a plus marqué le moindre but depuis son succès sur l’En Avant. Cette spirale négative a fait reculer la formation picarde à la 9e place, à seulement 3 points des playoffs. Au rayon des points positifs, la bande à Daf est toujours invaincue dans son stade de la Licorne avec 2 succès pour 2 nuls, et compte le rester ce samedi.

En face, Angers a connu un début de saison totalement opposé à celui d’Amiens. Mal rentrés, les Angevins ont parfaitement redressé la barre puisqu’ils affichent un excellent bilan lors des dernières semaines. En effet, le SCO a remporté 5 des 6 derniers matchs qu’il a disputés. De plus, les hommes d’Alexandre Dujeux ont à chaque fois signé un clean sheet. Lors de cette excellente série, Angers a connu un seul faux-pas sur la pelouse de Rodez (4-1). Ce bon passage a permis au SCO de revenir dans le coup pour la montée puisqu’il occupe la 4e place du championnat avec 5 points de retard sur le leader lavallois et 2 sur Grenoble, dauphin. A l’instar du renouveau de son équipe, Loïs Diony s’est montré très inspiré lors des dernières rencontres (5 buts, 1 passe dé au total). En pleine confiance, Angers devrait accrocher au moins le point du nul face à une équipe amiénoise qui n’arrive plus à marquer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

