Pronostic Almeria Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo et Almeria dos à dos

La saison dernière a été très exigeante pour les formations luttant pour le maintien puisque pas moins de 8 équipes ont été concernées jusqu’à la dernière journée. Parmi elles, on retrouvait notamment Almeria et le Celta Vigo. L’Union s’en est sortie lors de la dernière journée en signant un nul contre l’Espagnol Barcelone tandis que dans le même temps Valladolid s’inclinait. Lors de cette nouvelle saison, le club andalou a démarré par 2 rencontres à domicile où il s’est incliné face au Rayo Vallecano (0-2) et contre le Real Madrid (1-3). En revanche, la semaine passée, Almeria est allé prendre un point dans le derby face à Cadix (1-1). En infériorité numérique et derrière au tableau d’affichage, l’Union a trouvé les ressources pour égaliser au bout du temps additionnel par Kaiky. Dans cette formation, on retrouve notamment le furtif attaquant de l’Olympique de Marseille, Luis Suarez.

Le Celta Vigo fut un temps un club qui jouait régulièrement l’Europe. Depuis maintenant plusieurs années, les Galiciens luttent pour ne pas descendre, comme la saison passée. Les partenaires d’Iago Aspas vivent de nouveau une entame compliquée avec deux revers à domicile face à Osasuna (0-2) et le Real Madrid (0-1), pour un nul obtenu entretemps sur le terrain de la Real Sociedad (1-1). Meilleur espoir de cette équipe, le jeune milieu de terrain Gabri Veiga a décidé de rejoindre Al Ahli mais l’infatigable Iago Aspas est toujours là. Au rayon des nouvelles têtes, on retrouve un joueur passé par l’AS Saint Etienne et Lille, Jonathan Bamba, titulaire sur son aile. Dans cette opposition entre équipes en difficulté offensivement et au même bilan après 3 journées, on pourrait voir les 2 formations se quitter sur un match nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

