Pronostic Ajax Amsterdam OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Ajax part sur de bonnes bases face à l’OM

Seulement troisième de son championnat l’an passé, l’Ajax d’Amsterdam se retrouve donc contraint de disputer l’Europa League. Pour en arriver là, la formation batave a dû disputer un match de barrage qu’elle a remporté face à Ludogorets (4-2 en cumulé). L’été a été particulièrement agité avec de nombreux départs : Kudus (West Ham), Timber (Arsenal), Alvarez (west Ham), Bassey (Fulham), Daramy (Reims), Klaassen (Inter), Tadic (Fenerbahce) ou Grillitsch (Hoffenheim). Pour les pallier, l’Ajax a misé sur les Sutalo, Mikautadze, Forbs, Avila, Akpom ou van den Boomen. De plus, depuis début juillet, le club d’Amsterdam est désormais entrainé par Maurice Steijn. Cette vague de mouvements peut certainement expliquer l’entame délicate de l’Ajax qui occupe seulement la 12e place d’Eredivisie. Victorieux de son 1er match face à Heracles (4-1), le club d’Amsterdam a ensuite été tenu en échec par Excelsior (2-2) et Sittard (0-0) avant de couler le week-end dernier contre Twente (3-1). Ancien de Tottenham, Steven Bergwijn réussit son entame de saison avec 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. De son côté, le géorgien Mikautadze attend toujours d’ouvrir son compteur buts (2 matchs seulement disputés). S’il parvenait à le faire ce jeudi, il marquerait contre l’OM pour la 2e fois de la saison mais avec un club différent.

En face, Marseille est en train de vivre une semaine dantesque. Suite au match nul face à Toulouse (0-0), la pression est montée dans les Bouches-du-Rhône. Lundi, lors d’une réunion entre la direction et les clubs de supporters, ces derniers ont critiqué ouvertement la gestion du club. Cette tension a eu des conséquences plus importantes que l’on aurait pu l’imaginer puisque Longoria et 3 autres membres de la direction se sont mis en retrait jusqu’à nouvel ordre tandis que l’entraîneur Marcelino est démissionnaire. C’est dans ce climat délétère que les joueurs olympiens préparent leur première sortie en Europa League. Battu par le Panathinaikos dès leur premier tour de qualification à la Ligue des Champions, la formation olympienne est toujours invaincue en Ligue 1 et occupe la 4e place avec seulement 2 points de retard sur Monaco, leader. Cependant, depuis son succès sur Brest (2-0) au Vélodrome, Marseille a été tenu en échec contre le FC Nantes (1-1) à La Beaujoire et par Toulouse à domicile (0-0). Les prestations offertes ont été loin de répondre aux attentes des supporters qui l’ont donc fait remarquer à leurs dirigeants. Marseille s’apprête à vivre quelques semaines chargées avec l’Ajax, Marseille, Monaco et Brighton au programme. Devant son public, l’Ajax devrait profiter des gros problèmes marseillais pour décrocher la victoire.

