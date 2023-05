Pronostic Ajaccio Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse condamne Ajaccio

Cette affiche entre Ajaccio et Toulouse met aux prises les deux formations qui avaient fini en tête de la Ligue 2 l’an passé. Le club corse dispose de moyens limités et semble parti pour redescendre. En effet, à l’heure actuelle, l’ACA est en avant-dernière position avec 10 points de retard sur le Racing Club de Strasbourg, première formation non relégable. Pour s’en sortir, Ajaccio devrait réaliser un parcours parfait et compter sur des faux-pas de ses adversaires directs. Sur une terrible série de 7 défaites et un nul, le club corse prépare déjà la saison prochaine avec le retour en Ligue 2. Après avoir accroché le nul contre Brest à domicile (0-0), Ajaccio n’a rien pu faire le week-end dernier sur la pelouse de Lille (3-0). Meilleur joueur de cette équipe, Belaïli a de nouveau disparu.

De son côté, Toulouse a décroché brillamment la Coupe de France le week-end dernier (1-5). Ce titre vient récompenser l’excellente saison des Hauts-Garonnais qui devraient en plus assurer leur maintien en Ligue 1. Avec 9 points d’avance sur le 1er relégable, Toulouse est bien parti pour se sauver. En s’imposant en Corse ce dimanche, le TFC pourrait même finir en roue libre. En milieu de semaine, le TFC, certainement pas remis des célébrations suite à la victoire en Coupe de France, s’est incliné au Stadium face au Racing Club de Lens (0-1) mais devrait avoir repris ses esprtis ce dimanche. Les hommes clés de la bonne saison toulousaine sont le meilleur buteur Dallinga (12 buts), le Marocain Aboukhlal (8 buts) et le milieu de terrain van den Boomen (5 buts et a délivré 8 passes décisives). Face à une équipe d’Ajaccio toute proche de la relégation, Toulouse devrait décrocher 3 points confirmant le maintien des Hauts-garonnais en Ligue 1.

