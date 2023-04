Pronostic Ajaccio Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest profite de la résignation d’Ajaccio

Promu cet été, Ajaccio avait évidemment pour objectif le maintien en Ligue 1. Avec le plus petit budget du championnat mais également les 4 relégations de fin de saison, la mission des Corses s’annonçait compliquée. Auteur d’une entame plutôt intéressante, l’ACA avait réussi quelques coups qui lui avaient permis de ne pas tomber dans la zone rouge. En revanche, depuis la reprise la donne a changé. En effet, le club corse souffre et ne s’est imposé que face aux 2 derniers. De plus, l’ACA fait face au retour en forme de certains mal classés comme… Brest. Lors des dernières journées, les hommes de Pantaloni auraient pu se relancer car ils ont affronté des adversaires à leur portée. Au final, les Corses ont perdu contre Clermont, Auxerre et le week-end dernier face à Strasbourg. Suite à ce nouveau revers, Ajaccio est 19e et accuse 10 points de retard sur le premier non relégable, qui n’est autre que Brest.

Le stade Brestois est dans une dynamique totalement opposée. En effet, pas au mieux lors de la reprise, le club breton finit fort. Lors des 6 dernières journées, les protégés d’Eric Roy n’ont perdu qu’une seule fois, à la dernière minute face à l’actuel leader du championnat, le Paris Saint-Germain (1-2). Lors des autres rencontres, les Brestois ont pris des points à Troyes (2-2) et Reims (1-1) et ont dominé Strasbourg (0-1), Toulouse (3-1) et surtout Nice (1-0) le week-end dernier. Ce dernier succès permet pour le moment à Brest de ne pas être relégable. Toutefois, la formation bretonne est 16e et sous la menace d’une équipe strasbourgeoise qui n’accuse que 2 points de retard. Le Douaron a été décisif lors des 3 dernières journées et pourrait être important en Corse ce dimanche. A noter aussi le retour de suspension de Lees-Mou, souvent précieux au milieu. Sur sa lancée, Brest devrait prendre le dessus sur une équipe d’Ajaccio qui perd beaucoup et semble résignée.

