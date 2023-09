Pronostic Afrique du Sud Tonga : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Afrique du Sud surclasse les Tonga

Championne du monde en titre, l’Afrique du Sud est logiquement considérée comme l’un des grands favoris à sa propre succession cette année. Néanmoins, les Springboks devraient logiquement se contenter de la 2e place dans le groupe B après leur revers concédé face à l’Irlande le week-end dernier (8-13). Ils peuvent nourrir des regrets à l’issue de ce choc qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Lors de la 1re journée, l’Afrique du Sud avait fait le travail en dominant l’Écosse (18-3) qui est un sérieux outsider dans cette poule. Les hommes de Jacques Nienaber doivent maintenant faire le travail face aux deux adversaires les plus faibles.

En face, les Tonga ne sont encore jamais sortis de la phase de poules dans une Coupe du monde. Ils ne devraient pas y parvenir cette année encore. En effet, les coéquipiers de Ben Tameifuna ont affiché leurs limites lors des deux premières journées. Sans surprise, ils ont chuté contre l’Irlande (16-59) et l’Écosse (17-45) et devraient éprouver des difficultés face aux Springboks ce dimanche soir. Remontée après son revers face à l’Irlande, l’Afrique du Sud devrait afficher une grosse réaction ce week-end et dominer sans difficulté des Tonga largement à sa portée malgré un large turn-over. Auteur d’un triplé face à la Roumanie, lors d’une première rotation d’effectif, le demi de mêlée Reinach devrait continuer à saisir sa chance.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

