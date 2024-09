Le Sénat en visite surprise à la LFP pour un contrôle

Toc toc toc.

Deux jours après la réélection pour deux ans de Vincent Labrune à la tête de la LFP, suivie mercredi d’une réception des présidents de Ligue 1 et des dirigeants de DAZN, histoire de donner les contours de la conduite à adopter dans les semaines à venir concernant les droits TV, ce jeudi est rythmé par une visite surprise du Sénat. Via un communiqué, l’instance indique procéder à la Ligue à un contrôle sur pièces de documents, dans le prolongement de l’enquête parlementaire menée ces derniers mois.

Un complément d’informations

« Michel Savin, rapporteur de la mission d’information du Sénat, dotée de pouvoirs d’enquête, sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, se rend ce matin au siège de la Ligue de football professionnel (LFP) et de sa filiale commerciale (LFP Media) pour compléter les informations obtenues dans le cadre des auditions de la mission. Il interrogera les représentants de ces deux entités sur leurs frais de fonctionnement et leur gouvernance, ainsi que sur les conséquences de l’attribution récente des droits TV du championnat à un prix très inférieur à celui espéré », communique le Sénat sur son site. À 16h30, Laurent Lafon, président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, et Michel Savin, rapporteur, donneront une conférence de presse à la suite de ce contrôle.

L’histoire ne dit pas si Gérard Larcher est resté pour le déjeuner.

