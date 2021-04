268€ à gagner avec Manchester City & Real Madrid - Liverpool !

Comme dimanche, retrouvez un combiné pour vous faire doubler votre mise ! Avec 100€ offerts chez VBET pour parier sur les derniers quarts de finale de Ligue des champions.

Notre combiné sur les matchs de mercredi

Liverpool - Real Madrid :

Borussia Dortmund - Manchester City :

Auteur d'une 1partie de saison assez neutre, le Real se réveille au meilleur des moments, à l'heure à laquelle la course pour le titre en Liga fait rage et les grands rendez-vous européens s'enchaînent. Zizou dispose de joueurs très expérimentés qui connaissent plus que quiconque le chemin menant vers la coupe aux grandes oreilles. Plus tout jeunes, Toni Kroos (31 ans) et Karim Benzema (33 ans) notamment affichent une forme resplendissante. Après avoir logiquement dominé Liverpool lors du match aller (3-1), lesont réalisé une très belle opération en championnat le week-end dernier en remportant à domicile le Classico face au Barça (2-1). Sûr de sa force, le Real Madrid peut continuer son parcours en C1 en évitant la défaite chez une formation de Liverpool décevante sur la scène nationale cette année et qui a montré ses limites à Madrid mardi dernier.Même si City a perdu face à Leeds samedi, Pep Guardiola avait fait beaucoup tourner et a encore ultradominé cette rencontre. Au match aller face à Dortmund, lesétaient également au-dessus des Allemands qui ont marqué en contre-attaque sur l'une de leurs rares occasions. Quasiment assurée de son titre en Premier League, la formation mancunienne est encore en lice pour réaliser un retentissant quadruplé (championnat, C1, FA Cup, League Cup). Vainqueurs seulement 2-1 mardi dernier, les Anglais ne devront pas trop calculer sous peine de se faire peur cette semaine. Face à une équipe de Dortmund qui a de gros problèmes défensifs, Manchester City devrait encore pouvoir s'imposer et continuer à rêver d'un sacre tant attendu dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.