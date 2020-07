Pronostic West Ham Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Hammers de West Ham enfoncent Watford

La 36journée de Premier League se termine sur une affiche importante en vue du maintien entre West Ham et Watford. Le vainqueur de ce duel ferait un grand pas vers le maintien. Lesont leur avenir puisqu'ils affrontent deux de leurs adversaires directs lors des trois dernières journées, Watford et Aston Villa. Le week-end passé, les protégés de David Moyes se sont largement imposés chez la lanterne rouge, Norwich (4-0). Antonio s'est signalé en inscrivant un quadruplé. Après une reprise très délicate, West Ham va bien mieux, puisqu'il n'a perdu qu'1 seul de ses 4 derniers matchs (pour 2 victoires et 1 nul à Newcastle). Victorieux à Vicarage Road (3-1) à l'aller grâce à un doublé de Sebastien Haller, West Ham va tout tenter pour récidiver cette performance.

Avec 3 points d'avance sur le premier relégable, Watford est pour le moment sauvé. Les Hornets ont cependant une fin de championnat dantesque avec des duels face à Manchester City et Arsenal. Comme West Ham, Watford a remporté un match important face à Newcastle (2-1) lors de la dernière journée sur un doublé de Troy Deeney sur penalty, après avoir déjà battu Norwich à domicile. Mais à l'extérieur, les Hornets restent sur 4 défaites consécutives. Dans son stade Olympique, West Ham pourrait s'imposer et faire un grand pas vers le maintien.