Pronostic West Ham FC Séville : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa

Le FC Séville en mission à West Ham

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce West Ham FC Séville :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu lors du match aller en Andalousie (1-0), West Ham doit renverser le FC Séville pour se qualifier pour les quarts de finale. La mission ne sera pas simple pour le club londonien face à une équipe sévillane très solide. De leur côté, les Hammers ne sont pas au mieux de leur forme malgré leur succès du week-end face à Aston Villa (2-1), qui leur permet de rester dans le coup pour la 4place du classement en Premier League. Eliminé de la FA Cup par Southampton (3-1), West Ham n’est plus en lice qu’en Europa League et dans la course aux places européennes en Premier League. Le succès du week-end a été marqué par un moment riche en émotions puisque l’international ukrainien Yarmolenko a inscrit le 1but de la rencontre, dans le moment extrêmement difficile vécu par son pays. Ensuite, lesont fait la différence sur un contre éclair de Fornals parfaitement initié par Rice. Au niveau de l’effectif, Moyes devrait être privé de plusieurs éléments importants puisque Bowen est blessé tandis que Cresswell et Antonio sortis contre Aston Villa sont également incertains.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Séville arrive en Angleterre avec son avantage d’un but. A l’instar de West Ham, le club andalou déplore de nombreuses absences puisque les Diego Carlos, Lamela, Montiel, Gomez ou Suso devraient tous rater cette échéance. Après avoir dominé West Ham, le FC Séville est allé prendre le point du match nul à l'extérieur face au Rayo Vallecano (1-1) grâce à une réalisation de Delaney. Ce nul consolide la seconde place du club andalou en Liga. En revanche, les Sévillans ont certainement dit adieu au titre puisque le Real Madrid caracole en tête avec 10 points d’avance. Les hommes de Lopetegui doivent désormais se focaliser sur le retour du Barca et de l’Atletico qui ne compte plus que 5 points de retard, et sur cette Ligue Europa que le club a gagné 7 fois. Solide formation et spécialiste de cette C3, le FC Séville semble en mesure de ramener un résultat du stade Olympique en tenant au moins tête à West Ham.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham FC Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !