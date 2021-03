Pronostic West Ham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal confirme son regain de forme face à West Ham

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce West Ham - Arsenal chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

West Ham est indéniablement la surprise de la saison en Premier League. Le club londonien s’est retrouvé ces dernières saisons à devoir lutter pour son maintien et se retrouve actuellement en 5position avec seulement 3 points de retard sur Chelsea et avec un match de moins. Le week-end dernier, lesse sont inclinés à Old Trafford face à Manchester United (0-1) dans une rencontre serrée, qui a confirmé les excellentes dispositions des hommes de David Moyes. West Ham avait déjà posé de gros problèmes à Manchester City il y a quelques semaines lors de sa défaite à l’Etihad (2-1). Avant son revers à, le club londonien arrivait en 2e place du classement sur l’année civile 2021, derrière l’intouchable Man City. David Moyes s’appuie sur les clés de la réussite qu’il avait utilisé lors de son passage à Everton, avec un bloc regroupé, et des joueurs qui se projettent vite vers l’avant, à l’image de Jesse Lingard. Privé du match contre les(une clause dans son prêt l’empêche de jouer contre son club d’origine), l’ex Mancunien va réintégrer le XI et devrait apporter toute son activité sur le front de l’attaque.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Arsenal semble monter en régime lors des dernières semaines. En effet, lesretrouvent leur puissance offensive collective comme ils l’ont démontré contre Tottenham dans le North London derby (2-1). Les hommes d’Arteta sont invaincus lors des 5 dernières rencontres et ont démontré de très bonnes choses dans le jeu avec un Odegaard parfaitement adapté et un Willian qui a retrouvé ses jambes. Cette bonne série s’est arrêtée en milieu de semaine face à l’Olympiakos (0-1) lors du match retour des 8de finale de l’Europa League, où les Gunners ont une nouvelle fois fait preuve d’inconstance. Pour remédier à ce revers, le coach espagnol devrait faire tourner son effectif pour impliquer l’ensemble de l’équipe. A l’heure actuelle, Arsenal est 10et pourrait revenir à seulement 4 points de West Ham en cas de succès dans ce nouveau derby londonien. Lesréussissent en plus plutôt bien contre les(3 victoires lors des 3 derniers duels) et possèdent le jeu pour faire mal à West Ham.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Ham Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !