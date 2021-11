Pronostic Uruguay Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Argentine en patron en Uruguay

Nation forte du football mondial lors des 10 dernières années, l'Uruguay semble être sur le déclin. En effet, depuis son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 par la France, la Celeste s'est montrée décevante lors des deux dernières Copa America avec des éliminations dès les quarts de finale par le Pérou et la Colombie. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, la sélection colombienne joue avec le feu puisqu'elle occupe la 5place, celle de barragiste. Les Uruguayens comptent le même nombre de points que le 4, la Colombie, mais seulement 3 unités d'avance sur le premier non qualifié. Irrégulière depuis le départ de la compétition, la sélection uruguayenne a remporté 4 victoires pour 4 nuls et 4 défaites. Lors du dernier rassemblement, l'Uruguay a connu un passage délicat face à 3 sélections se trouvant dans le Top 4, avec un nul à domicile face à la Colombie (0-0) et des défaites sur les pelouses de l'Argentine (3-0) et du Brésil (4-1). Oscar Tabarez déplore quelques absences puisque Coates et Nunez ont déclaré forfait, tandis que Valverde et Cavani sont blessés. En revanche, les Suarez, Muslera, Caceres sont bien présents.

En face, l'Argentine s'est améliorée progressivement depuis son élimination par la France en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. En effet, nommé temporairement à la tête de l'équipe, Scaloni a réussi à convaincre la fédération argentine de lui confier l'équipe, suite aux bons résultats obtenus. Après avoir décroché une troisième place lors de la Copa America 2019, l'Albiceleste s'est imposée lors de la dernière édition en dominant le Brésil en finale. Ce succès est d'autant plus important qu'il est le premier de Lionel Messi en sélection. Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, l'Argentine confirme qu'elle fait partie des meilleures formations sud-américaines. Deuxième de ce mini-championnat derrière un Brésil intouchable, l'Albiceleste est bien partie pour se qualifier pour le Mondial 2022 avec ses 9 points d'avance sur le barragiste. En grande forme, les partenaires de Messi restent sur 4 victoires et un nul lors des 5 dernières journées, avec notamment 4 clean sheet. Pour ce rassemblement, Messi et Paredes ont été appelés alors qu'ils étaient forfait avec le PSG (Messi s'est même entraîné avec le groupe mardi et devrait pouvoir jouer), tandis que les Martinez, Dybala, Correa, ou de Paul sont bien présents. Sur la lancée de ses derniers résultats, l'Argentine devrait accrocher au moins le nul en Uruguay.