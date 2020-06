Pronostic Tottenham West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

West Ham peut ramener quelque chose de Tottenham

Auteur d'une magnifique saison l'année dernière avec cette finale de Ligue des Champions et cette place dans le top 4 du championnat anglais, Tottenham a rencontré beaucoup plus de difficultés cette année. Mauricio Pochettino a quitté son équipe, remplacé par Mourinho tandis qu'Eriksen a fait ses bagages en direction de l'Italie, plus précisément pour rejoindre l'Inter. Plombés par un manque d'équilibre, et par les blessures de joueurs cadres comme Kane (de retour depuis la reprise), lessont seulement huitièmes avec 42 points, à 9 points de la Ligue des Champions. Vendredi soir, pour la réception de Manchester United, Tottenham a bien failli remporter ce choc mais malheureusement, Dier, coupable d'une faute sur Pogba dans la surface, a permis à Man United d'égaliser en fin de match (1-1). C'est l'ancien du PSV, Bergwijn qui avait ouvert la marque.

En face, West Ham United à débuter son opération maintien depuis quelques journées. Malgré un effectif pléthorique et de qualité, les Hammers n'y arrivent pas cette année. Tête de gondole du recrutement de West Ham, Sebastien Haller peine à trouver ses marques dans ce championnat. Pour la reprise, les pensionnaires du London Stadium recevaient les Wolves de Wolverhampton (défaite 0-2). Une nouvelle défaite pour les Hammers qui pointent toujours à la 17e place (27 points) a égalité de points avec le premier relégable (Bournemouth). West Ham a vraiment grand besoin de points, et face à une équipe de Tottenham qui n'a pas gagné depuis 7 matchs toutes compétitions confondues (dont 4 défaites et 1 élimination en Coupe) nous pensons que West Ham peut tenir tête aux Spurs.