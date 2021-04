Pronostic Torino Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli assure face au Torino

Auteur d'un début de saison laborieux, le Torino s'est rapidement retrouvé englué dans la lutte pour le maintien. Les Turinois se montrent nettement plus solides depuis la fin d'année 2020. Cette bonne passe a permis au Toro de sortir de la zone rouge et d'occuper la 16place avec 3 points d'avance sur le premier relégable, Cagliari, à l'orée de cette journée. L'arrivée de Sanabria lors du mercato a également été bénéfique pour le club piémontais puisque le Paraguayen a signé 5 buts en 8 rencontres. Le Torino est sur une excellente dynamique de 4 rencontres sans défaite avec des victoires face à l'Udinese (0-1) et la Roma (3-1), pour des nuls contre la Juventus (2-2) et contre Bologne (1-1) en milieu de semaine. Avec 6 journées à jouer, le Torino n'est pas encore sauvé mais semble sur la bonne voie.

En face, le Napoli lutte pour intégrer le Top 4 de Serie A qui permet de participer à la prochaine Ligue des Champions. Les Napolitains comptent 2 points de retard sur la Juventus avant les matchs du week-end. Les hommes de Gennaro Gattuso sont en grande forme dans cette dernière ligne droite avec 7 succès lors des 10 dernières journées, pour un nul contre l'Inter le week-end dernier et une défaite à Turin face à la Juventus. En milieu de semaine, les Napolitains ont dynamité la Lazio Rome (5-2). Le Napoli réussit plutôt bien contre le Torino ces dernières saisons avec 4 victoires et un nul lors des 5 derniers déplacements dans le Piémont. En quête d'une place dans les 4 premiers, le Napoli devrait être en mesure de dominer le Torino.