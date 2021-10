Pronostic Russie Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

La Russie éloigne la Slovaquie

Mal au point il y a quelques saisons, la Russie a profité du mondial organisé sur ses terres pour retrouver de l'allant en atteignant les quarts de finale. En revanche, les Russes sortent d'un Euro décevant, où ils n'ont pas réussi à sortir de la phase de groupe. En effet, la sélection russe s'est inclinée face à la Belgique et le Danemark pour un court succès obtenu face à la Finlande. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, la Russie réalise un parcours intéressant avec un seul revers lors du match aller face à la Slovaquie (2-1). Pour le reste, la Russie s'est imposée face à Malte (3-1), la Slovènie (2-1), Chypre (0-2) et Malte (2-0), des adversaires largement à sa portée. Face au favori du groupe, les Russes se sont contentés d'un match nul à domicile face à la Croatie (0-0). Arrivé suite à l'échec de l'Euro, Karpin s'appuie sur le monégasque Golovin ou sur Miranchuk de l'Atalanta. En revanche, Dzyuba du Zenit est absent (écarté) et a été supplée par Smolov.

De son côté, la Slovaquie est parvenue à se qualifier pour le dernier Euro, en profitant des barrages de la Ligue des Nations. En revanche, les Slovaques ne sont pas parvenus à sortir de la phase de groupe, malgré une victoire face à la Pologne. Dans le cadre de ces éliminatoires pour le Mondial 2022, la Slovaquie occupe la troisième place du groupe à 4 points des leaders que sont la Croatie et la Russie. Un succès cette semaine à Kazan permettrait à la Slovaquie de se replacer dans le groupe. Lors des dernières rencontres, la sélection slovaque a été tenue en échec par la Slovénie, puis a été dominée par la Croatie mais s'est imposée face à Chypre (2-0). Marek Hamsik mène toujours la sélection malgré ses 34 printemps. A domicile, la Russie devrait s'imposer face à la Slovaquie, et éloigner ainsi un adversaire direct pour la qualif'.