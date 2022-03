Pronostic République Démocratique Congo Maroc : Analyse, cotes et prono du barrage aller pour la Coupe du Monde 2022

Les Lions de l’Atlas se défont des Léopards

La 1affiche des barrages pour la qualification pour le Mondial 2022 dans la zone Afrique nous offre un duel entre la République du Congo et le Maroc. Les Léopards ont remporté leur groupe de qualification en devançant le Bénin, la Tanzanie et Madagascar. Solides lors de ce parcours, les Congolais ne se sont inclinés qu'à une seule reprise sur la pelouse de Madagascar. Le grand artisan de cette qualification a été Dieumerci Mbokani qui a fini avec 4 réalisations au compteur. L'attaquant passé par la L1, qui évolue désormais au Koweit, sera présent avec à ses côtés les Bakambu, Wissa, Bolasie, Kakuta, Kebano, Tisserand, Masuaku ou N'Simba. La RDC possède une équipe capable de relever le défi du Maroc mais va devoir être plus vigilante que lors des qualifs pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards, malgré un parcours plus qu'honorable, s'étaient fait surprendre par la Gambie et le Gabon, et avaient manqué le rendez-vous du début d'année au Cameroun. Les hommes d'Hector Cuper restent sur une grosse contre-performance en match amical avec un revers face à la modeste sélection du Bahreïn.

En face, le Maroc est l'une des équipes d'Afrique les plus intéressantes à voir évoluer. En effet, avec les Hakimi, Saiss, Bounou, Aguerd, Amrabat, En-Nesyri, Boufal ou El Haddadi, lesLions de l'Atlas possèdent le potentiel pour passer ce cap face à la République du Congo. En revanche, l'excellent Ziyech, toujours en conflit avec Vahid Halihodzic a été écarté. Sans la patte gauche du Blues de Chelsea, le Maroc avait réalisé un joli parcours lors de la CAN en atteignant les quarts de finale, ne s'inclinant que contre l'Egypte de Salah. Sur leur parcours, les Marocains s'étaient notamment défaits des Ghanéens en 8e, avant de se faire sortir par l'Egypte. Les Lions avaient pu compter lors de la CAN sur un Hakimi exceptionnel qui avait inscrit de très beaux buts. Solide lors des dernières semaines et expérimenté de ces matchs couperets, le Maroc devrait sortir vainqueur de ce duel et prendre une option pour le Mondial 2022.