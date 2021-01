Pronostic Reims Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Brest avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Reims - Brest:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quinzième de Ligue 1, Reims a retrouvé des couleurs lors des dernières semaines. Le club a vécu un départ difficile, avec 7 journées sans la moindre victoire. Les Rémois se sont repris depuis la mi-décembre, avec une série de 5 rencontres sans la moindre défaite, surtout marquée par trois succès précieux face à Nantes, Bordeaux et Saint-Etienne. En revanche, cette bonne dynamique s’est arrêtée à Lille le week-end dernier avec un revers concédé de peu dans les arrêts de jeu (4-2). Le club champenois semble prêt à laisser partir Boulaye Dia lors de ce mercato hivernal mais pour l'instant il est toujours là. L’attaquant sénégalais est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations, à égalité avec le Mbappé, et il devrait présent face à Brest ce dimanche pour apporter toute son efficacité.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Brestois fait partie de ces formations qui ne risquent plus grand-chose dans cette fin de saison. Les Bretons possèdent 11 points d’avance sur la zone de relégation et devraient pouvoir assurer son maintien assez tranquillement. La bande à Olivier Dall’Oglio se montre très performante dans son stade mais rencontre plus de difficultés à l’extérieur. En revanche, les Bretons se montrent toujours inspirés offensivement puisqu’ils ont marqué lors de 7 de leurs 10 déplacements effectués. Le week-end passé, le Stade Brestois s’est incliné dans le derby face à Rennes (1-2) dans une rencontre où les attaquants bretons n’ont pas été récompensés, notamment Steve Mounié qui a touché à 2 reprises les montants (et même une 3fois mais en légère position d’hors-jeu). Cette affiche entre Reims et Brest devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme lors du match aller et comme lors du dernier match respectif de ces 2 formations.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !