Pronostic Real Sociedad Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad enchaîne face à Valence

La 4journée de Liga débute ce mardi avec un intéressant Real Sociedad – Valence. Ayant assez peu bougé à l'intersaison (principalement, David Silva est venu remplacer Ödegaard dans l'entrejeu), le club basque est toujours invaincu pour l'instant. Après deux nuls à Valladolid et à domicile face au Real Madrid, la Real Sociedad a atomisé Elche à l'extérieur ce week-end (0-3). L'équipe veut maintenant enchaîner à domicile.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valence va peut-être avoir plus de difficultés cette saison. Ayant dû se séparer de plusieurs bons joueurs pour pallier ses problèmes financiers (Rodrigo, Coquelin, Dani Parejo et la pépite Ferran Torres notamment), le club a débuté assez difficilement. Après une bonne victoire à domicile face à Levante (4-2), Valence s'est incliné à Vigo (2-1) et a concédé un nul à la maison face au promu Huesca (1-1). A domicile, la Real Sociedad pourrait s'imposer face à ce Valence dimuné à l'intersaison.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(162€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !