Pronostic Real Sociedad Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le FC Séville enchaîne un 5e succès de rang face à la Real Sociedad

La Real Sociedad occupe actuellement la place de barragiste pour l'Europa League. Les Basques peuvent cependant toujours dépasser Getafe ou Villarreal pour une qualification directe à la petite Coupe d'Europe. La Real doit pour cela asbolument remporter ses deux dernières rencontres. Ce week-end, les partenaires de Willian José ont remporté un match important face à Villareal (1-2). L'attaquant brésilien s'est d'ailleurs distingué avec un but. Depuis la reprise, le club de San Sebastian connaît des difficultés à domicile où il n'a remporté qu'une seule rencontre face à l'Espanyol, lanterne rouge de la Liga, pour 3 défaites et 1 nul face à Osasuna.

En face, le FC Séville finit fort à l'image d'un Lucas Ocampos éblouissant. L'ancien Marseillais réalise une excellente saison, avec 14 buts inscrits en Liga. De plus, l'Argentin s'est récemment signalé en se montrant décisif aux cages, lorsqu'il a été contraint de suppléer son gardien de but. Invaincus depuis la reprise, les Andalous sont sur une très bonne série de 4 victoires de rang face à Leganes, Eibar, Bilbao et Majorque. En pleine bourre et à la lutte avec l'Atlético pour le podium, la formation de Julen Lopetegui devrait poursuivre sa belle série face à une Sociedad qui n'a pas repris comme elle voulait.