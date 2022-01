Pronostic Real Sociedad Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

La Real Sociedad sort l’Atletico Madrid

La Real Sociedad s’est installée ces dernières saisons dans le premier tiers de la Liga. Les Basques ont même réussi à remporter la Copa del Rey la saison passée en dominant leur grand rival de l’Athletic Bilbao (1-0). Partie pied au plancher en Liga, la Real a flanché en fin d’année 2021, mais s’est reprise lors des premiers matchs de 2022. Les Basques sont allés prendre un point sur la pelouse d’Alves (1-1) avant de se défaire du Celta Vigo (1-0) lors de la dernière journée. Ce succès permet au club de San Sebastian de se trouver en 5position de la Liga, avec le même nombre de points que le 4e qui n’est autre que l’Atlético Madrid. Au tour précédent, les hommes d’Alguacil se sont imposés difficilement contre Leganes (2-3), qui évolue en seconde division, avec notamment un doublé de l’excellent Oyarzabal, également buteur face à Vigo. Déterminé à conserver son titre, la Real Sociedad devrait tout mettre en œuvre pour passer ce tour face à l’Atlético. Pour cela, le club basque compte sur les Isak, Januzaj, Rafinha (arrivé du PSG), Merino mais surtout sur le capitaine Oyarzabal.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, on a du mal à reconnaître l’Atlético Madrid. Reconnu pour être l'un des clubs les plus solides et les plus performants défensivement d’Europe, l’Atlético fait preuve actuellement de fébrilité défensive. Le dernier exemple en date remonte à la Super Coupe d’Espagne face à l’Athletic Bilbao. Sans rien montrer, les Colchoneros ont profité d’un poteau favorable pour ouvrir le score contre le club basque. Les Matelassiers ont ensuite subi la pression de Bilbao qui est parvenu assez facilement à renverser le match (2-1). Lors des 7 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues par les Madrilènes, ils n’en ont remporté que deux face au Rayo Vallecano (2-0) en Liga et contre la modeste équipe du Rayo Majadahonda en Coupe (0-5). La Real Sociedad pourrait profiter de l’actuelle fébrilité de l’Atletico, et du fait de jouer à domicile, pour se qualifier pour le prochain tour.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad – Atletico encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !