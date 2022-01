Pronostic Pau Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau solide à la maison face à Nîmes

Promu l'an passé, Pau avait réussi à se maintenir malgré 6 premiers mois difficiles. Pour se sauver, le club béarnais avait profité du marché hivernal pour renforcer l'effectif et finir très fort en seconde partie de saison. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Didier Tholot se montrent nettement plus réguliers avec une 10place au général. Le club palois s'appuie sur ses prestations à domicile, où il a collecté 22 de ses 28 points. Impressionnant dans son Nouste Camp, Pau reste sur une très belle prestation face à Rodez (4-0). Pas toujours à l'aise loin de ses bases, la formation béarnaise est allée prendre un bon point au stadium de Toulouse pour sa dernière sortie (1-1). De son côté, le Nîmes Olympique avait plutôt bien digéré sa descente en Ligue 2 en réalisant un début de saison intéressant. Cependant, après avoir été invaincu lors des 6 premières journées, les Crocos ont connu un passage délicat de 9 journées sans le moindre succès. Les hommes de Nicolas Usaï, qui a remplacé Pascal Plancque début janvier, se sont repris et sont actuellement sur une meilleure dynamique. Les Nîmois ont remporté leurs deux dernières rencontres de championnat à Dijon (1-2) et à domicile face à Valenciennes (2-1). Ces succès ont permis au NO de se replacer en 1partie de tableau, à la 8place. En revanche, avant ce déplacement à Dijon, les Nîmois s'étaient inclinés deux fois à l'extérieur (1-0 à Rodez en Ligue 2 et 4-1 à Toulouse en Coupe de France). Ce mardi, Nîmes s'attend à un déplacement compliqué dans le Béarn. En effet, Pau est transfiguré dès qu'il joue à domicile (4 victoires sur ses 5 derniers matchs) et pourrait se défaire des Crocos.