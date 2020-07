Pronostic Nuremberg Ingolstadt : Analyse, prono et cotes du barrage retour de Bundesliga 2

Ingolstadt veut faire vivre son enfer à Nuremberg

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Nuremberg Ingolstadt :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore en Bundesliga il y a trois saisons, Ingolstadt a vécu une double relégation en trois ans. Ayant su conserver plusieurs joueurs ayant déjà goûté à l'élite du football allemand avec d'autres club, la formation bavaroise s'est offert le barrage grâce à une belle année 2020 notamment marqué par 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites en 11 matchs depuis la reprise. Le week-end dernier, Ingolstadt est aller chercher un dernier succès chez le Munich 1860 qui jouait également la montée (0-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Relégué de Bundesliga l'an passé, Nuremberg pourrait donc même faire pire qu'Ingoldstadt et vivre deux descentes en deux saisons. Auteur d'un nul à Holstein Kiel (1-1), le club s'est fait rattraper à la dernière journée par Karlsruhe et va jouer sa survie en Bundesliga sur ce barrage aller - retour. En difficultés depuis la reprise du foot en Allemagne, Nuremberg n'a remporté qu'une victoire, et c'était chez le relégué Wehen, pour 3 défaites et 4 matchs nuls. Plus en forme, Ingolstadt pourrait faire au moins un bon nul à l'extérieur sur ce match aller.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nuremberg Ingolstadt détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !